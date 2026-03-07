O Mineirão será o palco de um capítulo decisivo na história da rivalidade mineira neste domingo, 8. Às 18h (de Brasília), o Cruzeiro enfrenta o Atlético-MG pela grande final do Campeonato Mineiro de 2026. O clássico coloca frente a frente as estratégias dos técnicos Tite e Eduardo Domínguez em um duelo único que vale a taça estadual.

Expectativa para a decisão

A final em jogo único eleva a tensão e a expectativa para o confronto que definirá o campeão mineiro da temporada. Pelo lado da Raposa, a torcida confia na experiência de Tite para encerrar o jejum de títulos estaduais que perdura desde 2019.

Já no Galo, o ânimo foi renovado com a chegada de Eduardo Domínguez. O treinador argentino, com passagem vitoriosa pelo Estudiantes, assumiu o comando em fevereiro e tem a oportunidade de conquistar seu primeiro troféu no Brasil logo no início de seu trabalho. A partida terá torcida dividida no Gigante da Pampulha e conta com alta procura, superando a marca de 45 mil ingressos vendidos antecipadamente.

Onde assistir

Na TV aberta, a TV Globo exibe a partida ao vivo para o estado de Minas Gerais. Para todo o Brasil, o jogo será transmitido pelo SporTV (TV fechada) e pelo Premiere (pay-per-view).