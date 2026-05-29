O aproveitamento impressionante de quase 88,89% na Arena MRV em partidas válidas por competições internacionais reforça a importância do “fator casa” para o Atlético Mineiro. Com a vitória por 1 a 0 sobre o Puerto Cabello, na noite da última quarta-feira, 27, o Galo garantiu a classificação para as oitavas de final da Copa Sul-Americana.

Em 15 jogos realizados no estádio por competições internacionais, o Atlético obteve nada menos que 13 vitórias, um empate e apenas uma derrota, com 30 gols marcados e apenas nove sofridos.

O próximo jogo internacional em casa será pelas oitavas de final da Sul-Americana, contra o vencedor do duelo entre Sporting Cristal e Red Bull Bragantino, que se enfrentam pelos playoffs.

Os jogos do Galo na Arena MRV em competições internacionais

Atlético 1 x 0 Puerto Cabello-VEN – Sul-Americana

Atlético 2 x 0 Cienciano-PER – Sul-Americana

Atlético 2 x 1 Juventud-URU – Sul-Americana

Atlético 3 x 1 Independiente del Valle-EQU – Sul-Americana

Atlético 1 x 0 Bolívar-BOL – Sul-Americana

Atlético 2 x 1 Godoy Cruz-ARG – Sul-Americana

Atlético 0 x 1 Bucaramanga-COL – Sul-Americana

Atlético 1 x 1 Cienciano-PER – Sul-Americana

Atlético 3 x 1 Caracas-VEN – Sul-Americana

Atlético 3 x 0 River Plate-ARG – Libertadores

Atlético 2 x 0 Fluminense-BRA – Libertadores

Atlético 1 x 0 San Lorenzo-ARG – Libertadores

Atlético 4 x 0 Caracas-VEN – Libertadores

Atlético 3 x 2 Peñarol-URU – Libertadores

Atlético 2 x 1 Rosario Central-ARG – Libertadores