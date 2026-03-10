Intensidade, correria e emoção poderiam definir o início de trabalho de Eduardo Domínguez no Atlético-MG. O argentino assumiu o comando técnico do Galo há duas semanas e já disputou uma semifinal de Campeonato Mineiro e ficou com o vice do torneio contra o rival Cruzeiro. A Raposa encerrou uma sequência de seis títulos estaduais seguidos do clube alvinegro.

Apesar de um começo recheado de compromissos, Domínguez já deu indícios do que espera do time. Conforme relatou o ge, o treinador do Galo tentou montar um time mais combativo no clássico contra o Cruzeiro. Mesmo sem sucesso após realizar cinco mudanças da semifinal contra o América-MG para a final, o argentino alertou o elenco do Atlético-MG.

“Todos terão seu lugar na equipe, desde que se dedique, ou outro irá jogar. Teremos que fazer mudanças na quarta. Quem não correu, não irá jogar”, disse Domínguez. O treinador ainda ressaltou que vai mudar o time até encontrar a escalação ideal.

Em duas partidas sob o comando do Galo, Domínguez usou 18 jogadores. Dentre os atletas à disposição no banco de reservas, cinco não foram utilizados: Cuello, Delfim, Iván Román, Pascini e Tomás Pérez. O ge ainda trouxe a resposta do argentino quando questionado sobre entregar um melhor futebol com o elenco que tem.

“Temos que fazer isso! Caso contrário… Como vamos fazer? Novamente, não vamos desviar o foco, vamos arcar com as responsabilidades do que fazemos e do que iremos fazer […]”, comentou o treinador.

O Atlético-MG volta a campo nesta quarta-feira, 11, contra o Internacional, às 19h (de Brasília), na Arena MRV, em duelo válido pela 5ª rodada do Brasileirão.