O Cruzeiro é o campeão mineiro de 2026. Neste domingo, 8, no Mineirão, a equipe celeste venceu o Atlético Mineiro por 1 a 0 e voltou a levantar o troféu estadual.

O gol do título foi marcado por Kaio Jorge, no segundo tempo.

A conquista é a 39ª do Cruzeiro no Campeonato Mineiro. A última havia sido em 2019.

Dentro de campo, o primeiro tempo teve muita disputa e pouca criação. As duas equipes marcaram forte e quase não concederam espaços. O jogo ficou travado, com muitas faltas e poucas chances de gol.

O Atlético ainda perdeu um titular cedo. O meio-campista Mamady Cissé, que começou jogando no lugar do lesionado Maycon, torceu o tornozelo em uma disputa de bola no ataque e precisou ser substituído aos 13 minutos.

A melhor oportunidade da etapa inicial surgiu apenas nos acréscimos. Lucas Silva arriscou de fora da área e a bola passou perto do gol defendido por Everson.

O jogo ganhou outro ritmo na etapa final. Aos 14 minutos, o Cruzeiro abriu o placar. Gerson cruzou da direita e Kaio Jorge cabeceou. A bola bateu na trave e entrou.

A comemoração terminou em empurra-empurra entre jogadores dos dois times, e o árbitro Matheus Candançan precisou interromper a partida por alguns minutos para acalmar os ânimos.

Com a vantagem, o Cruzeiro passou a se fechar mais no campo de defesa. O Atlético tentou pressionar, principalmente em bolas aéreas, mas criou pouco e não conseguiu superar o goleiro Cássio.

A tensão explodiu no último lance do jogo. Everson e Christian se desentenderam e a discussão rapidamente virou uma briga generalizada. Jogadores, membros das comissões técnicas e seguranças entraram no gramado para separar a confusão.

Depois do tumulto, não houve mais jogo. O Cruzeiro confirmou a vitória por 1 a 0 e voltou a conquistar o Campeonato Mineiro.