As competições estaduais de 2026 começaram a se encerrar neste final de semana, com finais de alguns no sábado, 7, e outras no domingo, 8. Com o término dos principais estaduais, os torcedores também conheceram os artilheiros de cada um dos torneios. Paulo Sérgio, do Náutico, foi quem marcou mais gols entre os artilheiros dos estaduais já encerrados, com oito bols na rede.

PLACAR levantou os artilheiros espalhados pelo país. Confira:

Campeonato Pernambucano

Paulo Sérgio (Náutico) – 8 gols

Campeonato Paulista

Robson (Novorizontino) – 7 gols

Campeonato Mineiro

Kaio Jorge (Cruzeiro) – 7 gols