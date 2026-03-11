O Campeonato Paulista foi o estadual com a maior média de público no Brasil nesta temporada. Segundo levantamento do Gato Mestre, 761.663 torcedores foram nos 72 jogos da competição, dando uma média de 10,5 mil pagantes por jogo. Em 2025, o Paulistão também liderou o ranking entre os estaduais, com média de 12,3 mil torcedores por partida.

Logo abaixo, o estadual que teve a segunda maior média de público neste ano foi o Campeonato Mineiro. De acordo com o Gato Mestre, a competição teve uma média de 7,3 mil pagantes por partida. Este número representa um aumento de 4,5% em comparação ao ano passado, quando o estadual teve média de público igual a 7.070 torcedores.

Quem fecha o pódio é o Campeonato Carioca, que teve média de 7,1 mil torcedores por jogo. Abaixo do Carioca estão, respectivamente, o Campeonato Gaúcho e o Campeonato Paranaense. O Gaúcho teve média de público de cerca de 6 mil pagantes por partida, enquanto o Paranaense teve 5,5 mil.

Os estaduais com maiores médias de público em 2026

Estadual Média de público pagante Paulista 10.579 Mineiro 7.390 Carioca 7.135 Gaúcho 6.012 Paranaense 5.585 Pernambucano 5.335 Baiano 5.270 Cearense 4.456 Paraense 3.798 Catarinense 3.546

Fonte: Guilherme Maniaudet e Leandro Silva

Times com maiores médias de público nos estaduais

O clube que teve maior média de público nos estaduais nesta temporada foi o Corinthians. De acordo com o Gato Mestre, o Timão levou um total de 154.526 torcedores em quatro partidas como mandante na Neo Química Arena. O levantamento revelou, portanto, que a média de público do time foi de 38,6 mil pagantes por jogo.

Abaixo do Corinthians, quem completa o pódio são, respectivamente, e . O Tricolor Paulista teve média de público de 32,2 mil torcedores por jogo, enquanto a Raposa teve 29,8 mil. Em quarto lugar ficou o , com média de 28,6 mil, e o terminou na quinta posição, com média de 24,6 mil.