O Vila Nova retomou a liderança do Brasileiro Série B, mas passou por um grande susto. Durante a vitória sobre o Botafogo-SP na noite da última segunda-feira, 8, ficou marcada por um lance preocupante, que lesionou dois atletas do time goiano ao mesmo tempo.
Na vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo-SP, no OBA, o lateral Willian Formiga e o goleiro Helton Leite acabaram protagonizando um violento choque de cabeça aos 32 minutos do segundo tempo. Em uma disputa aérea, os dois atletas subiram alto na mesma bola e acabaram se chocando frontalmente, com intensidade.
Após o impacto, ambos jogadores caíram no gramado, com sangue na cabeça. O protocolo de concussão foi acionado, a ambulância entrou em campo para prestar atendimento emergencial.
Choque assustador entre companheiros de time marca vitória do Vila Nova.
Willian Formiga levou a pior. O lateral-esquerdo deixou o campo imobilizado, utilizando um colar cervical, e foi encaminhado ao Hospital Neurológico de Goiânia. O goleiro Hélton Leite também precisou de atendimento, recebeu proteção na cabeça para conter o sangramento e acabou substituído pouco depois.
O clube divulgou nota oficial nesta terça-feira atualizando sobre o estado de saúde de ambos. Tanto William Formiga quanto Helton Leite sofreram traumatismo cranioencefálico (TCE) e apresentaram fraturas faciais.
Os dois permanecem conscientes e orientados, sendo acompanhados por especialistas. No caso de Willian Formiga, exames de imagem identificaram fratura nasal e fratura no assoalho orbitário esquerdo O defensor de 31 anos será avaliado por uma equipe de cirurgia bucomaxilofacial.
Apesar do susto, o Tigre confirmou sua excelente fase no campeonato. Com o gol de André Luís e a quarta vitória consecutiva, o time goiano chegou aos 25 pontos, ficando com a liderança da Série B. O próximo adversário da equipe do técnico Guto Ferreira será o Cuiabá, na Arena Pantanal, no próximo dia 14 de Junho