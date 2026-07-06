A eliminação do Brasil na Copa do Mundo de 2026 colocou em cheque grande parte dos 26 convocados da campanha. Após mais um fracasso em Mundial, nomes que disputaram duas ou mais edições da competição podem ver suas trajetórias na seleção brasileira chegar ao fim.

As peças contestadas, no entanto, não poupam nenhum setor de campo. Do gol ao ataque, nomes devem encerrar seus ciclos pela Amarelinha, seja por idade ou sequência de revéses em Copas.

Notícias no WhatsApp Entre no canal da Placar e receba as novidades do futebol em primeira mão. Entrar no canal

Assim, a busca por novas opções já começa, com jovens tendo esperança depositadas sobre si. Já com ao menos uma convocação prévia, mas fora da lista deste Mundial, é bastante provável que jogadores como Wesley, Vitor Reis, Lucas Beraldo, Estêvão e João Pedro apareçam no ciclo até 2030.

Quer receber promoções e ofertas exclusivas no WhatsApp ou Telegram? Entre no grupo oficial da PLACAR e seja avisado em primeira mão sobre cupons, descontos e achados selecionados pela nossa equipe. Quero receber promoções

Por outro lado, no radar também há nomes jovens que jamais tiveram uma convocação prévia. Visando a reconstrução para a Copa do Mundo de 2030, PLACAR levantou nomes “inéditos” que podem ser convocados pelo Brasil nos próximos anos.

Jovens que podem ser convocados pela seleção brasileira

GOLEIROS

Luiz Júnior – Villarreal

Kauã Santos – Eintracht Frankfurt

Pedro Morisco – Coritiba

João Pedro – Santos

LATERAIS

Souza – Tottenham

Kauã Prates – Cruzeiro

Leonardo Derick – Athletico Paranaense

Vinicius Lira – Santos

Pedro Lima – Wolverhampton

Matheuzinho – Corinthians

ZAGUEIROS

Natan – Real Bétis

Jair – Nottingham Forest

Otávio – Paris FC

Viery – Fiorentina

Morato – Nottingham Forest

⁠Arthur Dias – Athletico Paranaense

MEIO-CAMPISTAS

Breno Bidon – Corinthians

Gabriel Moscardo – PSG

André Luiz – Corinthians

Gabriel Mec – Grêmio

Zé Lucas – Sport

Matheus Martinelli – Fluminense

⁠Isaque – Shakhtar Donetsk

Marlon Gomes – Shakhtar Donetsk

Gabriel Bontempo – Santos

Alexsandro Amorim – Genoa

João Cruz – Athletico Paranaense

Luis Pacheco – Palmeiras

Dudu – Athletico Paranaense

Metinho – Basel

Eduardo Conceição – Palmeiras

ATACANTES

Siga a Placar no Google Fique por dentro das últimas notícias e não perca nenhum lance. Seguir no Google

Alisson Santos – Napoli

⁠William Gomes – Porto

Allan – Palmeiras

Pablo Fellype – West Ham

Rômulo – RB Leipzig

Kauã Elias – Shakhtar Donetsk

Alysson – Aston Villa

Luca Meirelles – Shakhtar Donetsk

Gustavo Nunes – Brentford

Ruan Pablo – Bahia