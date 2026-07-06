A eliminação do Brasil na Copa do Mundo de 2026 colocou em cheque grande parte dos 26 convocados da campanha. Após mais um fracasso em Mundial, nomes que disputaram duas ou mais edições da competição podem ver suas trajetórias na seleção brasileira chegar ao fim.
As peças contestadas, no entanto, não poupam nenhum setor de campo. Do gol ao ataque, nomes devem encerrar seus ciclos pela Amarelinha, seja por idade ou sequência de revéses em Copas.
Assim, a busca por novas opções já começa, com jovens tendo esperança depositadas sobre si. Já com ao menos uma convocação prévia, mas fora da lista deste Mundial, é bastante provável que jogadores como Wesley, Vitor Reis, Lucas Beraldo, Estêvão e João Pedro apareçam no ciclo até 2030.
Por outro lado, no radar também há nomes jovens que jamais tiveram uma convocação prévia. Visando a reconstrução para a Copa do Mundo de 2030, PLACAR levantou nomes “inéditos” que podem ser convocados pelo Brasil nos próximos anos.
Jovens que podem ser convocados pela seleção brasileira
GOLEIROS
- Luiz Júnior – Villarreal
- Kauã Santos – Eintracht Frankfurt
- Pedro Morisco – Coritiba
- João Pedro – Santos
LATERAIS
- Souza – Tottenham
- Kauã Prates – Cruzeiro
- Leonardo Derick – Athletico Paranaense
- Vinicius Lira – Santos
- Pedro Lima – Wolverhampton
- Matheuzinho – Corinthians
ZAGUEIROS
- Natan – Real Bétis
- Jair – Nottingham Forest
- Otávio – Paris FC
- Viery – Fiorentina
- Morato – Nottingham Forest
- Arthur Dias – Athletico Paranaense
MEIO-CAMPISTAS
- Breno Bidon – Corinthians
- Gabriel Moscardo – PSG
- André Luiz – Corinthians
- Gabriel Mec – Grêmio
- Zé Lucas – Sport
- Matheus Martinelli – Fluminense
- Isaque – Shakhtar Donetsk
- Marlon Gomes – Shakhtar Donetsk
- Gabriel Bontempo – Santos
- Alexsandro Amorim – Genoa
- João Cruz – Athletico Paranaense
- Luis Pacheco – Palmeiras
- Dudu – Athletico Paranaense
- Metinho – Basel
- Eduardo Conceição – Palmeiras
ATACANTES
- Alisson Santos – Napoli
- William Gomes – Porto
- Allan – Palmeiras
- Pablo Fellype – West Ham
- Rômulo – RB Leipzig
- Kauã Elias – Shakhtar Donetsk
- Alysson – Aston Villa
- Luca Meirelles – Shakhtar Donetsk
- Gustavo Nunes – Brentford
- Ruan Pablo – Bahia