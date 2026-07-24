O Botafogo e o Vitória empataram em 0 a 0 na noite desta quinta-feira (23), no Estádio Nilton Santos, em partida atrasada válida pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro de 2026. Apesar do amplo domínio territorial e do alto volume de finalizações dos donos da casa, a equipe carioca esbarrou em uma noite inspirada do goleiro Lucas Arcanjo e na própria falta de pontaria, frustrando os torcedores presentes no Rio de Janeiro.

O paredão rubro-negro no primeiro tempo

O confronto começou com o time da casa ditando o ritmo. Com maior posse de bola, o Glorioso tentava furar o bloqueio defensivo baiano. Aos 12 minutos, Arthur Cabral arriscou de fora da área e exigiu a primeira grande intervenção de Lucas Arcanjo. Pouco depois, foi a vez de Matheus Martins testar o goleiro, que espalmou um chute rasteiro perigoso. O Vitória, apostando nos contra-ataques e na solidez defensiva, teve sua melhor chance nos minutos finais da etapa inicial, quando Renê recebeu livre na área, mas parou em boa defesa de Warlerson.

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Pressão total, trave e frustração alvinegra

Na volta do intervalo, o panorama ofensivo do Botafogo se intensificou. Logo aos três minutos, Montoro aproveitou uma sobra, bateu colocado e viu a bola explodir no travessão após leve desvio de Arcanjo. A pressão botafoguense virou um bombardeio. Aos 12 minutos, o lance capital da partida: Arthur Cabral subiu bem e cabeceou à queima-roupa, mas o arqueiro do Leão operou um verdadeiro milagre para manter o placar zerado.

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Com o passar do tempo, a ansiedade tomou conta do time carioca. As chances continuaram aparecendo, mas a eficiência não. Medina, livre na grande área, isolou a bola, gerando as primeiras reclamações mais ríspidas da torcida nas arquibancadas. Lucas Emanoel, que entrou no decorrer da etapa final, também desperdiçou uma oportunidade incrível após cruzamento de Vitinho, mandando para fora.

Próximos compromissos

Com o apito final e o empate sem gols consolidado, as duas equipes, que iniciaram a rodada empatadas com 25 pontos, somam apenas mais um na tabela de classificação. Na próxima rodada, o Botafogo viaja para enfrentar o Cruzeiro. Já o Vitória jogará fora de casa contra o Remo, no Pará.

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