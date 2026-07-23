Durante a vitória contra o Internacional, por 2 a 1, na noite da última quarta-feira, 22, Gabriel Pec sofreu uma forte entrada de Victor Gabriel que o fez ser substituído. Após exames, realizados nesta manhã, o atacante teve constatada uma fratura na tíbia da perna esquerda.

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Segundo a Central da Toca e Samuca TV, o jogador vai passar por exames complementares para definir o tratamento adequado e o tempo de recuperação da lesão.

Formado no Vasco, Gabriel Pec chegou ao Cruzeiro nesta janela de transferências, por 12 milhões de dólares (aproximadamente R$ 60 milhões). A partida contra o Inter era a estreia do atacante com a camisa celeste.

Como foi a lesão de Pec

Aos 13 minutos do segundo tempo, enquanto o Cruzeiro vencia o Inter por 1 a 0, Gabriel Pec arrancou em um contra ataque, quando sofreu uma entrada dura do zagueiro Victor Gabriel, em uma disputa de bola.

Na sequência do lance, o Cabuloso ficou com a posse, mas parou a partida com Pec sem levantar do chão. O árbitro Flávio Rodrigues de Souza mostrou o cartão vermelho para o defensor colorado, que reclamou da decisão.

A transmissão da TV Globo mostrou a perna de Gabriel Pec ensanguentada, que foi atendido ainda no gramado e precisou ser retirado de campo de maca. O jogador foi substituído por Bruno Rodrigues.

Revolta do Cruzeiro

O clube mineiro ficou revoltado com a arbitragem de Flávio Rodrigues de Souza e vai solicitar uma reunião com a nova comissão de arbitragem da CBF. A insatisfação com a arbitragem de Flávio não é de hoje. O árbitro apitou outros três jogos do Cruzeiro no Brasileirão 2026: Flamengo, Atlético-MG e Chapecoense.

O clube também vai brigar para que Victor Gabriel cumpra uma suspensão maior do que apenas uma partida, dada a gravidade da lesão de Pec.

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