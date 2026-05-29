O MetrôRio terá um esquema especial de funcionamento para este fim de semana, dias 30 e 31 de maio de 2026, de acordo com apuração do Lance!. A medida visa atender ao grande público esperado para dois importantes eventos esportivos no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, facilitando o acesso dos torcedores aos jogos do Campeonato Brasileiro e da seleção brasileira.

Operação Detalhada para os Eventos

No sábado, 30, o metrô operará das 5h à meia-noite para o confronto entre Flamengo e Coritiba. A partida, válida pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026, terá início às 16h (de Brasília).

Já no domingo, 31, o horário de funcionamento será das 7h às 23h, para o amistoso da seleção brasileira contra o Panamá, marcado para as 18h30 (de Brasília). Este jogo será a última partida da equipe em solo nacional antes do embarque para a Copa do Mundo de 2026.

Linhas e Conexões Disponíveis

Para otimizar o fluxo de passageiros, a Linha 2 do metrô funcionará entre Pavuna e Botafogo em ambos os dias. As Linhas 1 e 4 manterão seus trajetos regulares, de Uruguai a Jardim Oceânico.

Passageiros que necessitarem realizar a transferência entre as linhas 1 e 2 poderão fazê-la no trecho compartilhado, que abrange as estações Central do Brasil e Botafogo.