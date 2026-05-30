O Vasco se prepara para um confronto decisivo no Campeonato Brasileiro, mas o técnico Renato Gaúcho terá um desfalque importante no setor ofensivo. O atacante colombiano Andrés Gómez não estará disponível para a partida contra o Atlético-MG, neste domingo (31), em São Januário, devido ao acúmulo de três cartões amarelos, o que o obriga a cumprir suspensão. A ausência do jogador eleva o desafio de Renato em um momento de má fase da equipe.

Ausência de Andrés Gómez

A suspensão de Andrés Gómez representa um revés significativo para o esquema tático do Vasco. O jovem atacante de 23 anos, que teve contrato definitivo com o clube confirmado até janeiro de 2031, tem sido uma peça fundamental no ataque cruzmaltino em 2026. Ele se destacou com gols e assistências, consolidando-se como um dos principais nomes da equipe e buscando uma vaga na seleção colombiana para a Copa do Mundo. Renato Gaúcho, inclusive, vinha trabalhando intensamente com Gómez para aprimorar sua presença na área e a eficiência nas finalizações.

Momento Crítico do Vasco no Brasileirão

A equipe carioca atravessa um período delicado no Campeonato Brasileiro. Atualmente, o Vasco ocupa a 16ª posição na tabela, com apenas dois pontos de vantagem sobre a zona de rebaixamento.

A pressão sobre o clube e o técnico Renato Gaúcho aumentou após uma sequência de duas derrotas consecutivas, incluindo um revés por 3 a 0 para o Red Bull Bragantino. Além da suspensão de Gómez, o treinador também lida com a incerteza sobre a participação do lateral-direito Puma Rodríguez, que se recupera de uma infecção no pé.

Confronto Decisivo contra o Atlético-MG

O duelo contra o Atlético-MG, válido pela 18ª rodada do Brasileirão, é visto como crucial para o Vasco. A partida será realizada em São Januário, e a equipe precisa de um resultado positivo para se afastar da parte inferior da tabela e aliviar a pressão.

A comissão técnica de Renato Gaúcho terá que encontrar alternativas para o ataque e ajustar a estratégia para superar a ausência de um dos jogadores mais decisivos e buscar a reabilitação no campeonato nacional.