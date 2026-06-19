O Vasco da Gama anunciou na noite desta quinta-feira, 18, a demissão do treinador Renato Gaúcho. Ele chegou ao clube em março, e fez apenas 22 jogos, com nove vitórias, seis empates e sete derrotas.

“O Vasco da Gama informa que Renato Gaúcho não é mais o treinador da equipe profissional. A decisão foi tomada em comum acordo entre as partes. O Vasco agradece ao técnico e sua comissão pelos serviços prestados durante sua terceira passagem pelo clube e deseja sucesso na continuidade de suas carreiras”, disse o clube, em nota oficial.

De acordo com informações do ge, Renato vinha balançando no cargo, sobretudo em razão da insatisfação de alguns jogadores que se sentiram expostos pelas críticas do treinador. Gerou especial incômodo com os estrangeiros do time quando Renato afirmou em coletiva que “o jogador colombiano e equatoriano precisa de muito tempo para se adaptar ao futebol brasileiro.”

Também causou incômodo uma resposta de Renato sobre a possibilidade de o clube reforçar seu elenco após a Copa do Mundo, jogando a responsabilidade no presidente Pedrinho. “Niguém contrata se não tiver dinheiro, então a única pessoa que pode responder sobre isso é o presidente”, afirmou (assista abaixo):