O Vasco tem um novo alvo para assumir o comando do clube: Fernando Seabra. O treinador, que está no Coritiba, é o nome da vez para substituir Renato Gaúcho, demitido em junho deste ano. A informação é do ge.
De acordo com a apuração, o Vasco tem uma reunião marcada com Seabra nesta quarta-feira, 1, para avançar nas tratativas. O clube carioca, inclusive, enxerga a negociação com otimismo.
Bastidores da negociação
Conforme revelado pelo portal, Fred Luz, CEO do Vasco, conversou com William Thomas, diretor executivo do Coritiba, para anunciar que apresentaria uma proposta por Seabra. A diretoria cruzmaltina espera concretizar a contratação na reunião desta quarta-feira, 1. O diretor Admar Lopes é quem apresentará o projeto.
Para fechar com o treinador, o Vasco deverá arcar com uma multa rescisória de cerca de R$ 4 milhões, algo que não é visto como obstáculo para o clube carioca. A apuração ainda destaca que o salário apresentado ao comandante é três vezes maior do que o recebido no Coritiba.
Números de Fernando Seabra pelo Coritiba
- 28 jogos
- 11 vitórias
- 8 empates
- 9 derrotas