O Vasco tem um novo alvo para assumir o comando do clube: Fernando Seabra. O treinador, que está no Coritiba, é o nome da vez para substituir Renato Gaúcho, demitido em junho deste ano. A informação é do ge.

De acordo com a apuração, o Vasco tem uma reunião marcada com Seabra nesta quarta-feira, 1, para avançar nas tratativas. O clube carioca, inclusive, enxerga a negociação com otimismo.

Notícias no WhatsApp Entre no canal da Placar e receba as novidades do futebol em primeira mão. Entrar no canal

Bastidores da negociação

Conforme revelado pelo portal, Fred Luz, CEO do Vasco, conversou com William Thomas, diretor executivo do Coritiba, para anunciar que apresentaria uma proposta por Seabra. A diretoria cruzmaltina espera concretizar a contratação na reunião desta quarta-feira, 1. O diretor Admar Lopes é quem apresentará o projeto.

Quer receber promoções e ofertas exclusivas no WhatsApp ou Telegram? Entre no grupo oficial da PLACAR e seja avisado em primeira mão sobre cupons, descontos e achados selecionados pela nossa equipe. Quero receber promoções

Para fechar com o treinador, o Vasco deverá arcar com uma multa rescisória de cerca de R$ 4 milhões, algo que não é visto como obstáculo para o clube carioca. A apuração ainda destaca que o salário apresentado ao comandante é três vezes maior do que o recebido no Coritiba.

Siga a Placar no Google Fique por dentro das últimas notícias e não perca nenhum lance. Seguir no Google

Números de Fernando Seabra pelo Coritiba

28 jogos

11 vitórias

8 empates

9 derrotas