No último sábado, 15, o ex-zagueiro Jadson Vieira, 45, foi anunciado como novo técnico do Independiente, da Argentina, até hoje, o maior campeão da Copa Libertadores da América, com sete títulos.
Apesar da postagem acima tratar Jadson como uruguaio, ele nasceu em Santana do Livramento (RS) e possui nacionalidade uruguaia, devido ao fato de ter feito praticamente toda a carreira no país vizinho. No entanto, registrou uma breve passagem pelo Vasco da Gama, entre junho de 2010 e fevereiro de 2011, quando rescindiu contrato para atuar pelo Nacional-URU. Ele pendurou as chuteiras pelo Rentistas-URU, em 2017.
No ano seguinte, passou a integrar a comissão técnica do uruguaio Alexander Medina, com quem trabalhou no Nacional-URU, Talleres, Internacional e Vélez Sarsfield. Começou a exercer a função de treinador no Boston River-URU. Após campanha de destaque, assumiu o Nacional-URU, onde ficou até março de 2026.
A chegada de Jadson Vieira quebra um jejum de 42 anos sem técnicos brasileiros na elite do futebol da Argentina. A última vez em que isso aconteceu foi em 1984, com o campeão do mundo em 1958, Dino Sani, à frente do Boca Juniors por 16 jogos — entre eles uma goleada de 9 a 1 para o Barcelona, pelo Troféu Joan Gamper.