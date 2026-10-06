A disputa nos bastidores do futebol carioca ganhou novos capítulos após uma decisão judicial recente que negou ao Vasco o direito de mandar sua partida contra o Boca Juniors, válida pela Copa Sul-Americana, no Maracanã.

Por que a decisão de afastar o jogo do Maracanã foi criticada?

Durante a análise no PLACAR Aberto, o comentarista José Ilan apontou que a impossibilidade de realizar um clássico sul-americano dessa grandeza no principal palco do Rio de Janeiro representa um fracasso coletivo da comunidade esportiva, prejudicando diretamente os torcedores e a economia local.

Qual é o impacto da falta de diálogo entre os dirigentes?

O debate também colocou em pauta a postura dos dirigentes de Flamengo e Fluminense, criticados por não buscarem um entendimento amigável com o Vasco fora dos tribunais.