O Flamengo estuda a possibilidade de contratar o goleiro Alisson Becker, que atua pelo Liverpool, mirando a temporada de 2027. Conforme noticiado pelo portal britânico Sport Witness, o nome do atleta já foi debatido em reuniões de planejamento do departamento de futebol, embora ainda não haja consenso sobre uma investida formal.

Por que o Flamengo monitora o setor defensivo?

A diretoria rubro-negra mantém atenção ao mercado em razão de oscilações na meta. O atual titular, Agustín Rossi, vem recebendo questionamentos por falhas em confrontos decisivos, o que motivou a cúpula rubro-negra a traçar alternativas de alto nível a médio prazo.

Apesar de o potencial técnico e a trajetória internacional de Alisson serem amplamente reconhecidos internamente, parte dos dirigentes adota postura cautelosa antes de transformar as sondagens em proposta. A idade do jogador, de 34 anos, seus salários, as recentes atuações pela seleção brasileira e uma possível concorrência do Internacional são alguns obstáculos para a negociação, segundo o portal.

Quando um pré-contrato pode ser assinado?

O vínculo de Alisson com a equipe inglesa é válido até junho de 2027. Diante desse cenário contratual, o atleta poderá formalizar um pré-contrato com qualquer equipe a partir de janeiro de 2027, caso não acerte uma renovação prévia com os britânicos.