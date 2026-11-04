Mesmo atuando no futebol europeu com a camisa do Aston Villa, o volante João Gomes segue atento ao momento do Flamengo. O meio-campista da seleção brasileira manifestou confiança irrestrita na conquista do título do Brasileirão pelo clube carioca.

Logo após a partida entre Barcelona e Aston Villa pela Champions League, o atleta comentou sobre a rotina no futebol europeu e o acompanhamento das partidas da equipe carioca. Durante entrevista à TNT Sports, o volante afirmou que acredita na conquista do Brasileirão pelo Flamengo.

“Hoje em dia é um pouco mais difícil de acompanhar os jogos do Flamengo, pelos horários, mas eu vejo sempre que posso. E eu acho que esse ano eles vão, com certeza, ser campeões brasileiros”, afirmou João Gomes em entrevista à TNT Sports.

Como foi a trajetória do volante no Rubro-Negro?

Formado nas categorias de base do Ninho do Urubu, o meio-campista construiu passagem marcante no time profissional. Em 2022, o volante foi titular na equipe que venceu a Copa do Brasil e a Copa Libertadores.

Vendido inicialmente ao Wolverhampton no início de 2023, João Gomes transferiu-se posteriormente para o Aston Villa e integra convocações da seleção brasileira, mantendo laço afetivo direto com os torcedores rubro-negros.