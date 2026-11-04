Bahia e Flamengo ficaram no 0 a 0 na noite desta terça-feira, 3, na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela partida de ida da semifinal da Copa do Brasil Feminina. Em confronto movimentado, de transições rápidas e alta intensidade física, tricolores e rubro-negras pecaram na conclusão das jogadas ofensivas. O resultado mantém a disputa por uma vaga na grande final do torneio nacional totalmente aberta para o confronto de volta.
Primeiro tempo movimentado, bola na trave e expulsão no banco
Mesmo desfalcado de Kaylane e Sofia, suspensas, além de Fabi Simões, não relacionada — substituídas respectivamente por Mariana e Fernanda —, o Flamengo assustou logo no minuto inicial em arremate de Fernanda. Aos 5 minutos, Yanne errou o domínio na saída defensiva, mas se recuperou a tempo antes da chegada de Cristiane.
A melhor oportunidade rubro-negra veio aos 15 minutos: Laysa arrancou em velocidade pelo corredor ofensivo e finalizou na trave; no rebote, Cristiane não conseguiu completar. Pouco depois, aos 21, Laysa sentiu dores físicas pela segunda vez no jogo e teve de ser substituída por Letícia.
O clima esquentou na sequência. Aos 22 minutos, o técnico do Bahia, Felipe Freitas reclamou de forma veemente com a arbitragem, recebeu dois cartões amarelos em sequência e acabou expulso da área técnica. As Mulheres de Aço responderam com pressão: aos 26, Roque recebeu passe em profundidade, mas a goleira Vivi interveio com precisão de carrinho; aos 30, Tati Sena desviou cruzamento de Wendy e exigiu grande defesa com os pés da camisa 1 carioca. Aos 32, Roque arriscou com perigo buscando o ângulo, enquanto Fernanda quase surpreendeu Yanne nos acréscimos em chute que passou raspando o travessão.
Erros de pontaria e cartões na etapa final
Na volta do intervalo, o panorama de intensidade persistiu, mas o desperdício técnico na hora da definição impediu a abertura do placar. Logo aos 6 minutos, Roque serviu Ângela — que havia recebido cartão amarelo no primeiro tempo e cumprirá suspensão no duelo de volta —, mas o arremate foi travado por Flávia. Na resposta do time carioca, Cristiane foi acionada nas costas da zaga aos 7 minutos, mas errou o alvo por muito.
Aos 14, após escanteio, Jucinara apareceu livre dentro da área tricolor, mas finalizou sem força nas mãos de Yanne. O Bahia respondeu em chegadas consecutivas de Wendy, da entrada da área, e Raquel, ambas sem a direção do gol. A grande chance baiana surgiu aos 31 minutos, quando Ellen recebeu cruzamento limpo na pequena área, mas pegou muito embaixo da bola e isolou por cima da meta. Aos 42, Maia ainda tentou bater cruzado, parando em nova intervenção segura de Vivi.
O confronto ganhou contornos ainda mais dramáticos aos 43 minutos, quando Tchula atingiu Djenifer em falta dura no meio de campo e recebeu cartão vermelho direto. Sem mais alterações disponíveis, o Flamengo terminou a partida atuando também com dez jogadoras em campo após a atleta rubro-negra não conseguir continuar, assegurando a igualdade até o apito final.
Cenário aberto para a volta no Rio
A vaga na grande decisão da Copa do Brasil Feminina será definida no próximo sábado, 7, às 21h30, quando Flamengo e Bahia voltam a campo no Rio de Janeiro. Com o placar zerado na Fonte Nova, a eliminatória segue em total igualdade: quem vencer avança à final, enquanto um novo empate por qualquer placar levará a decisão para a disputa de pênaltis.