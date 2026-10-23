O Flamengo está classificado para as semifinais da Copa do Brasil Feminina. Na noite desta quinta-feira, 22, no estádio Luso-Brasileiro, as Malvadonas bateram o Fluminense por 3 a 1 pelo jogo de volta das quartas de final, reverteram a derrota por 2 a 1 sofrida na ida e fecharam o placar agregado em 4 a 3. Com o resultado, o time da Gávea se junta a Red Bull Bragantino, Internacional e Bahia, que aguardam o sorteio da CBF para conhecerem os confrontos da próxima fase.
Imposição rubro-negra e controle na primeira etapa
Precisando da vitória para seguir vivo no torneio, o Flamengo iniciou o clássico com postura agressiva e postura tática oposta à do primeiro confronto. Sem a suspensa Mariana Fernandes, a equipe contou com a entrada da experiente Fabi Simões e corrigiu os principais gargalos do jogo de ida: adiantou a linha de zaga para neutralizar as bolas em profundidade e ajustou a saída de bola com trocas de passe mais verticais. Pelo lado tricolor, a artilheira Patrícia Sochor começou entre as suplentes, enquanto a capitã Cotrim sequer figurou entre as relacionadas.
A pressão rubro-negra surtiu efeito rápido. Aos 10 minutos, após início truncado, Ju Ferreira cruzou na área; Cristiane furou a cabeçada, mas a sobra ficou na ponta direita, terminando na finalização certeira de Jucinara para abrir o placar. O ambiente tenso no Luso-Brasileiro gerou até a expulsão de um gandula aos 16 minutos, flagrado retardando o ritmo e entregando a bola diretamente nas mãos das atletas do Fluminense.
Três minutos depois, a marcação alta rubro-negra forçou um erro na saída tricolor. Djeni recuperou a posse e acionou a área, onde Kaylane emendou um belo chute, sem chances para a goleira Kemelli: 2 a 0. O Fluminense encontrava enormes dificuldades para sair do próprio campo e deixava espaços crônicos nas coberturas laterais. Aos 24, Fabi Simões colocou Laysa em condições de marcar, mas a atacante escorregou no momento do arremate.
O terceiro gol, no entanto, veio aos 33 minutos. Em escanteio cobrado na área, a bola sobrou com Laysa, que tabelou com a zagueira Núbia e bateu rasteiro, no canto, superando o bloqueio adversário. O Tricolor só assustou nos acréscimos da etapa inicial, aos 46, quando Lelê recebeu livre na grande área, mas finalizou para fora após a saída de Vivi.
Expulsão, pênalti e drama até o apito final
No segundo tempo, o clássico manteve a intensidade física. O Flamengo quase ampliou no primeiro minuto com Ana Luiza, que avançou em velocidade e obrigou Kemelli a fazer boa defesa. O Fluminense respondeu aos 4, em chute de Carioca defendido por Vivi, e aos 6 minutos, quando Gislaine surgiu livre após cruzamento e cabeceou para fora.
O panorama do jogo mudou aos 24 minutos da etapa complementar: a jovem Sofia, que havia acabado de entrar, cometeu falta tática para interromper uma jogada clara de gol do Fluminense e recebeu o cartão vermelho direto. Com uma jogadora a mais, o Tricolor adiantou todas as suas peças e intensificou os cruzamentos. Aos 29, a bola atravessou a meta de Vivi, passou por Pelé e sobrou para Keké, que finalizou pela linha de fundo.
A insistência das tricolores culminou em penalidade máxima aos 38 minutos, quando Nath Rodrigues foi derrubada na área. Na cobrança, Raquel Fernandes bateu firme e diminuiu a contagem para 3 a 1, colocando o 4 a 3 no agregado e levando tensão aos minutos finais. Apesar do abafa tricolor e da desvantagem numérica, o sistema defensivo do Flamengo sustentou o placar até o último apito para carimbar a vaga.
Semifinais definidas
Com o encerramento das quartas de final, os quatro clubes classificados são:
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Red Bull Bragantino
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Internacional
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Bahia
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Flamengo
A definição dos mandos de campo e os cruzamentos que apontarão as finalistas da Copa do Brasil Feminina serão definidos por sorteio na sede da CBF.