O Chelsea não conseguiu furar o bloqueio defensivo do BK Häcken e ficou no empate em 0 a 0 na tarde desta terça-feira, 10, na Nordic Wellness Arena, em Gotemburgo, pela quarta rodada da fase de liga da Champions League feminina. Mesmo com o amplo domínio das ações e maior presença no campo de ataque, a equipe inglesa parou em uma tarde inspirada da goleira Jennifer Falk, eleita a craque da partida por suas defesas decisivas.

Bloqueio sueco e frustração londrina no primeiro tempo

Os primeiros 45 minutos em Gotemburgo foram desenhados pelo controle de posse do Chelsea diante de uma marcação extremamente recuada e compacta do Häcken. Explorando a força física e as coberturas rápidas no entorno da área, o time sueco cortou as linhas de passe das atacantes dos Blues, deixando o ritmo truncado e com poucas infiltrações limpas. A paciência da equipe londrina foi posta à prova diante das travas defensivas, cenário que rendeu inclusive cartão amarelo para a técnica Sonia Bompastor no banco de reservas por reclamação aos 36 minutos. Sem conseguir transformar o volume em bola na rede, o confronto desceu para o intervalo zerado.

Pressão do banco, noite de Falk e cenário na classificação

Na volta dos vestiários, o Chelsea acelerou a circulação da bola e adiantou o bloco de pressão, mas viu o nervosismo aumentar com o amarelo aplicado à volante Ashleigh Potter logo aos 7 minutos. A comissão técnica dos Blues recorreu ao banco de reservas logo aos 13 minutos com as entradas de Erin Cuthbert e Sandy Baltimore, e mais tarde com Maika Hamano, Kadeisha Buchanan e Melanie Leupolz, tentando criar novas rotas de finalização. O Häcken respondeu com trocas pontuais para sustentar o fôlego da primeira linha e contou com intervenções providenciais de Falk em finalizações à queima-roupa para garantir o ponto histórico diante de sua torcida.

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O empate leva o Chelsea aos 8 pontos, mantendo o time inglês na terceira colocação da tabela e dentro da zona direta de classificação aos mata-matas da competição europeia. O Häcken foi a 2 pontos e segue na 15ª posição, ainda distante das vagas de repescagem. As duas equipes voltam a campo no próximo fim de semana pelas ligas nacionais: o Chelsea disputa clássico contra o Manchester City no sábado, 14, às 10h30, pela Women’s Super League, enquanto o Häcken recebe o Piteå no domingo, 15, às 10h, pela Damallsvenskan. Pela Champions League, o time inglês encara o PSG em Londres na quarta-feira, 18, às 17h, e as suecas medem forças com o Manchester City no mesmo dia, às 14h45.