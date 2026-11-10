O Real Madrid derrotou o Paris FC por 3 a 0 na tarde desta terça-feira, 10, no Estádio Alfredo Di Stéfano, em partida válida pela fase qualificatória da Champions League. Após um primeiro tempo equilibrado e sem gols, a equipe espanhola aproveitou as mexidas na etapa complementar para construir o resultado com gols de Arianna Caruso, Lineth Beerensteyn e Linda Caicedo.
Equilíbrio e marcação pesada na etapa inicial
Os primeiros 45 minutos no gramado da Ciudad Real Madrid foram travados pela forte disputa física no meio-campo e pela solidez das duas defesas. O Paris FC conseguiu neutralizar as pontas madrilenhas com uma marcação curta, bloqueando os principais corredores de infiltração e forçando o jogo faltoso, que rendeu cartão amarelo para Athenea del Castillo aos 34 minutos. Sem espaço para triangulações ou finalizações limpas, o confronto foi para o intervalo sem movimentação no placar.
Mudanças no banco e vitória merengue construída
O ritmo mudou completamente na volta dos vestiários com o Real Madrid subindo as linhas e sufocando a saída de bola adversária. O caminho se abriu aos 10 minutos, quando a italiana Arianna Caruso arriscou da intermediária e acertou o canto para abrir o placar. Em desvantagem, a equipe francesa buscou trocar peças aos 16 minutos , mas acabou sucumbindo à qualidade do banco espanhol.
Aos 20 minutos , Franziska Schröder serviu Lineth Beerensteyn, que bateu rasteiro para ampliar. Com o controle das ações e o setor defensivo adversário exposto, coube a Linda Caicedo fechar a contagem aos 36 minutos após novo passe de Schröder, sacramentando a goleada em casa e garantindo os três pontos na competição europeia.
O resultado garante três pontos fundamentais para o Real Madrid, que se consolida na briga direta pela classificação ao mata-mata europeu, enquanto o Paris FC estaciona e se complica na chave. As duas equipes voltam a campo no sábado, 14, pelas suas respectivas ligas nacionais: o Real Madrid recebe o Badalona pela Liga F Moeve, às 16h30, e o Paris FC visita o Le Havre pela Première Ligue, às 11h. Pela Champions League, o time merengue encara a Inter de Milão na quinta-feira, 18, em Madri, enquanto as francesas enfrentam o HB Køge na sexta-feira, 19.