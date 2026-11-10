A atacante Kerolin está fora dos últimos compromissos da Seleção Brasileira Feminina na temporada de 2026. A jogadora sofreu uma lesão miofibrilar na planta do pé direito durante compromisso pelo Barcelona, conforme boletim médico divulgado pelo clube catalão. O departamento de saúde da equipe espanhola estipulou um período de reabilitação de quatro semanas, quadro clínico que inviabiliza sua presença na lista do técnico Arthur Elias para a Data Fifa de encerramento do ano.

Desfalque confirmado às vésperas de anúncio na CBF

A confirmação da baixa médica ocorre poucas horas antes da divulgação oficial das convocadas, programada para esta terça-feira, 10, às 15h, no auditório da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Nome frequente nos ciclos táticos de Arthur Elias, a atleta despontava como uma das opções do setor ofensivo para a rodada dupla de amistosos internacionais.

O problema físico aconteceu na esteira da goleada do Barcelona por 5 a 1 diante do Madrid CFF, válida pela Liga F. Titular no confronto do fim de semana, a brasileira teve participação ativa na criação ofensiva e deu a assistência para o tento anotado por Ewa Pajor, mas acusou desconforto plantar ainda em campo. Em nota concisa, o time espanhol oficializou o quadro: “A jogadora do time principal Kerolin sofreu uma lesão miofibrilar na planta do pé direito. O tempo estimado de recuperação é de quatro semanas.”

Calendário de encerramento do ciclo na Ásia

Sem poder contar com a atleta, a comissão técnica canarinha finalizará a relação de atletas para os dois testes contra o Japão, que encerram as atividades do selecionado nacional em 2026. A delegação viajará para a Ásia na segunda quinzena de novembro para abrir a preparação das partidas.

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O primeiro duelo está marcado para o dia 29 de novembro, no Edion Peace Wing, em Hiroshima. O reencontro entre as duas equipes acontece em 5 de dezembro, no JFE Harenokuni Stadium, na cidade de Okayama. Os amistosos encerram o cronograma de observações da equipe feminina antes da abertura das competições oficiais previstas para o calendário de 2027.