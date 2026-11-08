O Barcelona venceu o Atlético de Madrid de virada por 2 a 1 neste domingo, 8, no Riyadh Air Metropolitano, em partida válida pela 12ª rodada do Campeonato Espanhol. Após sair atrás no placar logo no início do jogo, a equipe visitante contou com o brilho de Fermín López, autor de dois gols, para confirmar o triunfo e assegurar a ponta da tabela na competição.

Início intenso e homenagem

O confronto começou com chances claras para os dois lados. Aos 8 minutos, Marc Pubill cabeceou forte e acertou o travessão para o Atlético de Madrid. No mesmo minuto, o Barcelona respondeu com Pedri, que arriscou de canhota e também carimbou o poste de Oblak.

A eficiência colchonera apareceu logo depois, aos 10 minutos: Julián Álvarez foi acionado na esquerda dentro da área, ajeitou para o meio e Giuliano Simeone completou para o fundo das redes, abrindo o placar.

Pouco após o gol, aos 12 minutos, a partida foi paralisada para um momento de emoção. Os presentes homenagearam o atacante Jesús de Miguel, do CD Tenerife, que faleceu após sofrer uma parada cardíaca decorrente de um choque em uma partida da segunda divisão da Espanha.

Domínio da posse e virada catalã

Atrás no placar, o Barcelona assumiu o controle das ações, terminando o jogo com 63% de posse de bola e 18 finalizações contra nove dos donos da casa. A insistência surtiu efeito nos acréscimos do primeiro tempo. Aos 45 minutos, Pedri fez jogada pelo meio e rolou para a área; após o passe ser interceptado, a sobra ficou com Fermín López, que mandou uma bomba de canhota para empatar o duelo.

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Na etapa final, a equipe visitante manteve a postura ofensiva e chegou à virada aos 66 minutos. Lamine Yamal recebeu na direita e deu um lindo passe para dentro da área, encontrando Fermín López, que chutou de primeira para marcar o seu segundo gol no jogo e decretar a vitória do Barcelona.

Liderança mantida e próximos jogos

Com o resultado, o Barcelona chega aos 33 pontos e segue na 1ª colocação do Campeonato Espanhol. Já o Atlético de Madrid, que tinha 28 pontos antes do jogo, permanece com a mesma pontuação, ocupando o 3º lugar. Contando este confronto, ambas as equipes somam quatro vitórias e uma derrota em seus últimos cinco jogos pela competição nacional.

O Atlético volta a campo no dia 22, contra o Getafe, pelo Campeonato Espanhol, e no dia 25 recebe o Viking-NOR pela Uefa Champions League. O Barcelona também joga no dia 22, contra o Villarreal, pela liga nacional, e no dia 25 encara o Sabah, pelo torneio continental.