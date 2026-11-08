O Celta de Vigo esbarrou na própria ineficiência e na marcação adversária neste domingo, 8. Jogando no estádio Balaídos, a equipe comandada por Claudio Giráldez dominou as ações ofensivas, mas ficou no empate por 0 a 0 contra o Levante, em partida válida pela 12ª rodada do Campeonato Espanhol 2026/27.

O confronto foi marcado por um grande volume de jogo dos mandantes e por um gol anulado pela arbitragem de vídeo ainda na etapa inicial.

Pressão mandante e intervenção do VAR

A postura tática do Celta de Vigo, estruturado em um 3-4-3, ditou o ritmo desde o apito inicial. Com a posse de bola batendo a marca dos 59% ao longo do jogo, os donos da casa empurraram o Levante para o campo de defesa.

O momento de maior tensão da primeira etapa ocorreu aos 26 minutos, quando o Celta conseguiu balançar as redes. No entanto, a comemoração durou pouco: no minuto seguinte, o VAR revisou o lance e confirmou a anulação do gol.

O Levante, armado no 4-3-3 pelo técnico Luís Castro, focou em fechar os espaços e tentar sobreviver à pressão. A intensidade defensiva rendeu um cartão amarelo para Daniel Requena Sánchez aos 32 minutos, o único da primeira metade do jogo, que terminou sem alterações no placar.

Ataque contra defesa no segundo tempo

O cenário de ataque contra defesa se intensificou na etapa final, mesmo após uma série de substituições no intervalo — o Celta trocou duas peças, enquanto o Levante fez três alterações de uma só vez.

Os números da partida ilustram o domínio territorial do time de Vigo: foram 22 finalizações totais contra apenas cinco dos visitantes. O Celta acertou o alvo sete vezes, mas não conseguiu superar o goleiro Ryan. Do outro lado, o goleiro Radu não sofreu nenhuma finalização na direção de sua meta.

A ansiedade para abrir o placar também se refletiu no posicionamento ofensivo dos mandantes, que foram flagrados em impedimento em 10 oportunidades.

Na reta final, o jogo ficou mais truncado, com cartões amarelos distribuídos para Adrián de la Fuente Barquilla, do Levante, e Javi Galán, do Celta, selando o zero no marcador até o apito final.

Situação na tabela e próximos compromissos

Com o resultado, o Celta de Vigo chega a 13 pontos e ocupa a 11ª colocação na tabela. O placar reflete uma tendência recente da equipe na competição: contando este jogo, são três empates por 0 a 0 nas últimas cinco rodadas. Já o Levante, que tinha 10 pontos antes do jogo, vai a 11 e fica na 17ª posição, mantendo um balanço de uma vitória, dois empates e duas derrotas em seu recorte recente no campeonato.

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O Celta de Vigo volta a campo no dia 22, quando visita o Real Madrid pelo Campeonato Espanhol. Na sequência, a equipe tem compromisso internacional no dia 26, recebendo o Bournemouth pela Uefa Europa League. O Levante também joga no dia 22, atuando em casa contra o Elche, pela liga nacional.