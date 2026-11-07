O Osasuna e o Athletic Bilbao empataram por 1 a 1 na tarde deste sábado, 7, no estádio Reyno de Navarra, em Pamplona, em duelo válido pela 12ª rodada do Campeonato Espanhol 2026/27.

A partida teve definição concentrada nos minutos finais, com os dois gols saindo na reta final do segundo tempo, frustrando a expectativa dos visitantes de encostar no pelotão de frente da tabela e garantindo um ponto de sobrevivência para os donos da casa.

Posse visitante e volume mandante

O confronto apresentou um contraste de propostas. O Athletic Bilbao, comandado pelo técnico Terzić em um 4-2-3-1, controlou a posse de bola com 60% e trocou mais passes ao longo do jogo (542 contra 336). No entanto, o Osasuna, armado por Arrasate no 4-3-3, foi quem mais finalizou.

Os donos da casa registraram 17 arremates totais contra 14 dos visitantes. A precisão também pendeu para o lado mandante, com cinco chutes no alvo, exigindo quatro defesas do goleiro Unai Simón.

Do outro lado, Aitor Fernández precisou intervir em três oportunidades. O jogo também foi marcado por um alto número de faltas do Osasuna, que cometeu 19 infrações contra 10 do Bilbao.

Emoção guardada para o fim

Após um longo período sem alterações no placar e com uma série de substituições para ambos os lados na etapa final, a rede finalmente balançou aos 84 minutos, quando Nico Williams marcou para o Athletic Bilbao. Logo em seguida, aos 86 minutos, o autor do gol foi substituído por Johaneko Louis-Jean.

Quando a vitória visitante parecia encaminhada, o Osasuna buscou a igualdade aos 90 minutos, com gol de Alejandro Catena. A reta final ainda teve cartões amarelos para Yuri Berchiche, do Bilbao, e Iker Muñoz Cameros, do Osasuna, fechando a conta de advertências da partida.

Ao todo, o Osasuna recebeu três cartões amarelos, enquanto o Athletic Bilbao levou apenas um.

Situação na tabela e próximos compromissos

Com o resultado, o Osasuna chega a 12 pontos em 12 jogos e ocupa a 16ª colocação no Campeonato Espanhol. Contando este confronto, a equipe soma uma vitória, um empate e três derrotas nos últimos cinco jogos do torneio. Já o Athletic Bilbao vai a 16 pontos em 11 partidas, ficando no 7º lugar, com um retrospecto recente de duas vitórias, dois empates e uma derrota.

As duas equipes voltam a campo no dia 22, pela competição nacional. O Osasuna recebe o Málaga, enquanto o Athletic Bilbao joga em casa contra o Espanyol.