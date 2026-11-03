O técnico Edin Terzic admitiu que o Athletic Bilbao foi beneficiado pela arbitragem no clássico contra a Real Sociedad, disputado no estádio San Mamés por LaLiga. A partida terminou com vitória dos mandantes por 2 a 1, definida após marcação de um pênalti contestado no fim da primeira etapa.

O que disse Edin Terzic sobre o pênalti

O lance decisivo ocorreu pouco antes do intervalo, quando o placar marcava 1 a 1. O árbitro Hernández Hernández assinalou pênalti de Jon Aramburu sobre Nico Williams, convertido por Álex Berenguer. O treinador do time mandante reconheceu a falha da arbitragem a favor da sua equipe.

“Disse no meu primeiro dia de trabalho no clube que não costumo falar sobre arbitragem, mas acho que fomos beneficiados por uma decisão. Por outro lado, se olharmos para a temporada inteira, certamente também tivemos dias negativos”, afirmou Edin Terzic, treinador do Athletic Bilbao, em entrevista à DAZN após a partida.

Reclamação da Real Sociedad e falha no VAR

A Real Sociedad protestou formalmente contra a decisão de campo, argumentando que Aramburu tocou na bola antes de qualquer contato físico e que o assistente de vídeo deveria intervir. A Comissão Técnica de Arbitragem da Real Federação de Futebol Espanhola informou que um erro técnico de sincronização no chip da bola impediu a checagem imediata, o que levou à manutenção da marcação do gramado por ausência de imagens conclusivas no instante da revisão.

Com o triunfo no clássico, o Athletic Bilbao subiu para a sétima colocação, alcançando 15 pontos em LaLiga com um jogo a menos no calendário. Já a Real Sociedad permaneceu com 19 pontos, figurando no quinto lugar da classificação geral.