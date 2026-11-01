O Athletic Bilbao venceu o Real Sociedad por 2 a 1 na tarde deste domingo, 1º, no estádio San Mamés, em confronto válido pela 11ª rodada do Campeonato Espanhol. Em uma partida onde os visitantes tiveram o controle da posse de bola, a eficiência ofensiva dos donos da casa na primeira etapa definiu o placar final.
Gols concentrados na primeira etapa
Logo aos seis minutos do primeiro tempo, o Athletic Bilbao realizou sua primeira substituição, com a entrada de Robert Navarro Muñoz no lugar de Maroan Sannadi. A alteração não impediu a equipe de abrir o placar aos 14 minutos, quando Iñaki Williams balançou as redes após receber assistência de Nico Williams.
Com 62% de posse de bola no jogo, o Real Sociedad encontrou o empate aos 30 minutos, com gol marcado por Luka Sučić. No entanto, a igualdade durou pouco. Aos 47 minutos do primeiro tempo, Alex Berenguer converteu uma cobrança de pênalti, recolocando o Athletic Bilbao em vantagem antes do intervalo.
Pressão visitante e resistência basca
Atrás no placar, a equipe visitante intensificou o volume ofensivo no segundo tempo e terminou a partida com 14 finalizações totais, contra 13 do Bilbao. Ao acertar cinco chutes no alvo, o Real Sociedad exigiu quatro defesas do goleiro Unai Simón, mas não conseguiu reverter a desvantagem.
O aumento das infrações marcou a reta final do confronto. O Real Sociedad, que não havia sido advertido no primeiro tempo, recebeu quatro cartões amarelos na segunda etapa, incluindo um para o técnico Pellegrino Matarazzo. Pelo lado do Athletic Bilbao, que já tinha Iñaki Williams amarelado, Hugo Rincón Lumbreras também foi punido.
Situação na tabela e próximos compromissos
Com o resultado, o Athletic Bilbao chega a 15 pontos em 10 jogos e ocupa a 7ª colocação na tabela de classificação. Contando este confronto, a equipe soma duas vitórias nos últimos cinco jogos do campeonato. Já o Real Sociedad, que vinha de quatro vitórias seguidas na competição, permanece com 19 pontos em 11 partidas, na 5ª posição.
O Athletic Bilbao volta a campo no sábado, 7, contra o Osasuna, pelo Campeonato Espanhol, enquanto o Real Sociedad tem compromisso na quinta, 5, contra o Lyon, pela Uefa Europa League 2026/27.