O Real Madrid não deu chances ao Racing Santander na tarde deste domingo, 1º. Atuando no estádio El Sardinero, a equipe visitante construiu o placar de 3 a 0 ainda na primeira etapa e garantiu mais uma vitória pelo Campeonato Espanhol.

O resultado reflete a superioridade do time comandado por José Mourinho, que controlou as ações e ditou o ritmo do confronto válido pela 11ª rodada da competição.

Início avassalador define o rumo

Postado no esquema 4-2-3-1, o Real Madrid traduziu seu volume de jogo em gols rapidamente. Aos 11 minutos, Kylian Mbappé abriu o placar em cobrança de pênalti. Sem diminuir o ritmo, os visitantes ampliaram aos 21 minutos, quando Jude Bellingham balançou as redes após receber assistência de Arda Güler.

A eficiência ofensiva foi coroada aos 36 minutos, com Yan Diomande marcando o terceiro gol e fechando a conta antes mesmo do intervalo. Os números da partida ilustram o cenário: o Real Madrid finalizou 18 vezes (sete no alvo), enquanto o Racing Santander acertou o gol adversário apenas uma vez.

Controle na etapa final e intervenção do VAR

Com a larga desvantagem, o técnico José Alberto López tentou buscar respostas no banco de reservas do Racing Santander, promovendo alterações ao longo do jogo, como as entradas de Íñigo Sáinz-Maza e Pablo García no segundo tempo.

Aos 27 minutos da etapa final (72 da cronologia), ocorreu o principal momento de expectativa para os donos da casa: o VAR revisou um lance de possível pênalti a favor do Racing Santander, mas a infração não foi confirmada e o jogo seguiu.

O Real Madrid, que terminou a partida com 53% de posse de bola e sem receber nenhum cartão, apenas administrou a vantagem. O Racing encerrou o duelo com dois cartões amarelos, ambos aplicados no primeiro tempo para Jeanuël Belocian e Iker Luque.

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Situação na tabela e próximos compromissos

Com este resultado, o Real Madrid chega a 27 pontos e ocupa a 3ª colocação no Campeonato Espanhol. Contando este jogo, a equipe soma quatro vitórias e apenas uma derrota nos últimos cinco compromissos pela competição. Já o Racing Santander, que tinha 11 pontos antes do jogo, permanece com a mesma pontuação na 16ª posição, amargando sua terceira derrota nas últimas cinco rodadas do torneio nacional.

O Real Madrid volta a campo na próxima quarta, 4, para enfrentar o AEK Atenas, pela Uefa Champions League. O Racing Santander buscará a recuperação no sábado, 7, quando visita o Málaga, novamente pelo Campeonato Espanhol.