No último domingo, 25, Eder Militão teve a casa onde vive em Madri, na região de alto padrão de La Moraleja, assaltada por criminosos. A invasão ocorreu entre às 21h e 22h, enquanto o zagueiro estava no Camp Nou, para o clássico entre Barcelona e Real Madrid.

Segundo o jornal espanhol El Mundo, familiares de Militão estavam na residência durante a ocorrência, mas não perceberam a movimentação. Os ladrões levaram dois relógios de luxo, um Rolex e um Richard Mille avaliados em 53 mil euros (R$ 321.683,50) e 170 mil euros (R$ 1.031.815), três bolsas Chanel de 15 mil euros (R$ 91.042,50) e anéis e pulseiras da Cartier no valor de 25 mil euros (R$ 151.737,50).

Outras jóias, malas e acessórios também foram incluídos non prejuízo, que ultrapassa os R$ 2,2 milhões.

A polícia foi acionada posteriormente e chegou ao local com a equipe de segurança do condomínio. Lá, encontraram o quarto de Militão no andar superior totalmente revirado.

O caso segue sob investigação das autoridades espanholas.