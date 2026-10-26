O atacante Mikel López teve atuação de destaque na goleada da Espanha por 7 a 0 sobre Barbados, pela Copa do Mundo Sub-15. Autor de um hat-trick na vitória, o jogador pertence às divisões de base do Real Madrid e deu a volta por cima após a expulsão sofrida na partida de estreia diante do Chile, suspensão que o afastou da segunda rodada.

Como foi o hat-trick de Mikel López na partida?

López balançou as redes três vezes em nove minutos na etapa inicial (30, 35 e 39 minutos). O placar da vitória espanhola foi completado com dois gols de Ijiofor, um de Polo e outro de Pérez.

Com quase 1,90 metro de altura, o centroavante chamou a atenção pela imposição física nos duelos diretos, velocidade em transição com espaço aberto e capacidade técnica para abrir brechas na defesa adversária.

Qual é a trajetória do atacante no Real Madrid?

Mikel López atua na base do clube merengue desde 2022, quando ingressou na equipe Alevín A vindo do Canillas. O jovem apresenta desenvolvimento físico acima da média desde a infância: registros internos apontam que o atleta já media cerca de 1,80 metro aos dez anos de idade, característica que segue como diferencial competitivo no torneio internacional da categoria.