O técnico da seleção alemã, Jürgen Klopp, contou que simpatizava com o Barcelona nos confrontos diante do Real Madrid no passado, motivado em parte pelos pontapés do zagueiro Pepe.

Pepe foi um dos protagonistas dos clássicos espanhóis no começo da última década, principalmente nos confrontos entre os times catalães de Pep Guardiola e os merengues de José Mourinho, muitas vezes escalado para marcar Lionel Messi no mano a mano.

“No passado, eu simpatizava mais com o Barcelona porque detestava ver o Pepe e os outros defensores darem pontapé em tudo o que lhes aparecia à frente naquela altura. Foi essa a única razão pela qual apoiava mais o Barcelona. É um jogo de que gosto muito de ver”, explicou Klopp em declarações ao serviço de streaming DAZN.

Por outro motivo, o treinador de 59 anos novamente torcerá pelos blaugranas no próximo domingo, 25. “Claro que vou ver o El Clásico entre o Barcelona e o Real Madrid. Acompanhei este jogo em todas as fases da minha vida. Hoje, apoio a equipa que for melhor. E, neste momento, essa equipa é provavelmente o Barcelona”, completou.

Barcelona e Real Madrid se enfrentam no Camp Nou no próximo domingo, às 17h (Brasília), separados por seis pontos na tabela. Os catalães lideram o Campeonato Espanhol.