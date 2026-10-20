O técnico Hansi Flick reconheceu que o PSG foi a melhor equipe após a derrota do Barcelona por 4 a 2 no Parque dos Príncipes pela terceira rodada da Liga dos Campeões nesta terça-feira, 20.

Em conversa rápida com a imprensa logo depois do apito final, o comandante alemão valorizou a intensidade da partida, mas admitiu o domínio rival. “O PSG demonstrou ser melhor que nós”, afirmou.

“Eles têm muita qualidade nas transições. Além disso, nos últimos dez minutos, não estávamos descansados. Não é uma desculpa. Não estávamos bem preparados para este jogo. Temos que analisá-lo e fazer as coisas melhor”, completou.

Qual é a situação física de Dani Olmo?

Além de detalhar o aspecto tático da derrota, o comandante forneceu atualizações sobre as condições do meia Dani Olmo. O atleta sofreu uma pancada durante o confronto, sentiu dores e passará por reavaliação médica para diagnosticar a gravidade.

Flick aproveitou ainda para elogiar o jovem lateral Xavi Espart, de 19 anos. “Ele fez uma partida fantástica. É incrível todas as vezes que joga”, afirmou.