Éder Militão retornou à titularidade do Real Madrid após ficar 180 dias afastado por uma lesão sofrida no bíceps femoral da perna esquerda. O zagueiro brasileiro atuou durante a partida inteira na vitória por 3 a 2 de virada dos Merengues sobre o AEK Atenas, da Grécia, pela Champions League.

Em entrevista à TNT Sports Brasil após o jogo, o brasileiro ressaltou a importância do período de recuperação após lesões em sequência e do técnico José Mourinho, no início da temporada:

“Feliz de estar de volta, de poder jogar, de poder ajudar meus companheiros. Foi um momento de muito cuidado, eu sempre voltava e jogava os jogos, mas sempre aparecia uma lesão nova. O Mister é um cara que cuida bastante, então eu acho que foi no momento certo. Me preparei bastante e o Mister vem falando bastante comigo e, hoje, pude jogar os 90 minutos”, declarou Militão.

“É um treinador excelente, é um cara que sempre tá ali com a gente no dia a dia. É uma pessoa que escuta bastante também, que divide muito ideias com a gente e é um cara excepcional”, elogiou o zagueiro, que atuou duas vezes sob o comando do treinador português na atual temporada.