O Real Madrid manteve sua campanha perfeita na Liga dos Campeões ao superar o AEK Atenas por 3 a 2 nesta quarta-feira, 04, na Allwyn Arena, na Grécia. Em uma partida na qual esteve duas vezes atrás no placar, a equipe espanhola precisou de um gol de Federico Valverde nos acréscimos do segundo tempo para confirmar a vitória e chegar aos 12 pontos em quatro rodadas.

Tensão, trave e virada nos acréscimos

Apoiado pelo barulho de sua torcida, o AEK Atenas não se intimidou com os 70% de posse de bola do Real Madrid e abriu o placar logo aos 12 minutos do primeiro tempo. Após receber passe de Luka Jović, Aboubakary Koita encarou a marcação e acertou uma bomba de canhota no canto esquerdo de Thibaut Courtois.

Os visitantes tentaram responder e chegaram a balançar as redes aos 28 minutos, mas a arbitragem assinalou impedimento de Jude Bellingham no lance, decisão que foi confirmada pelo VAR. A frustração durou pouco: aos 32, Marc Cucurella cruzou rasteiro e o próprio Bellingham desviou de letra para empatar a partida com um golaço.

Apesar do amplo domínio territorial dos espanhóis, que terminaram o jogo com 24 finalizações contra nove dos donos da casa, o AEK voltou a surpreender na segunda etapa. Aos 30 minutos, em rápido contra-ataque, Koita serviu Stavros Pilios, que finalizou rasteiro por entre as pernas de Courtois para recolocar os gregos em vantagem.

A resposta merengue, no entanto, foi imediata. Bellingham encontrou Denzel Dumfries, que tocou para Kylian Mbappé completar para o fundo das redes e igualar novamente o marcador.

O Real Madrid intensificou a pressão na reta final e quase virou aos 42 minutos, quando Mbappé recebeu de Endrick, invadiu a área e carimbou o travessão. Quando o empate parecia definido, as substituições do técnico José Mourinho surtiram efeito.

Publicidade Continua após a publicidade

Brahim Díaz, que havia entrado pouco antes, acionou Federico Valverde. O uruguaio, que substituiu Yan Diomandé na metade da etapa final, soltou uma bomba da intermediária no canto esquerdo do goleiro Alberto Brignoli e decretou a vitória espanhola.

Situação na tabela e próximos compromissos

Com o triunfo, o Real Madrid chega a 12 pontos em quatro rodadas, mantendo os 100% de aproveitamento na Champions League. Já o AEK Atenas amarga sua terceira derrota e tem três pontos.

O time merengue volta a campo no próximo sábado, 07, contra o Valencia, pelo Campeonato Espanhol. O AEK Atenas terá seu próximo compromisso pela Champions League no dia 24/11, uma terça-feira, quando visita o Como.