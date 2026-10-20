O Manchester City confirmou seu favoritismo e goleou o AEK Atenas por 5 a 1 nesta terça-feira (20), no Estádio Etihad, em partida válida pela terceira rodada da Liga dos Campeões de 2026/27. O grande nome do confronto foi Phil Foden, autor de três gols e uma assistência. Com o resultado, a equipe comandada pelo técnico Enzo Maresca se recuperou da derrota sofrida na rodada anterior e chegou a seis pontos na tabela de classificação.

Susto rápido e o show de Foden

Atuando em casa e estruturado no esquema 4-2-3-1, o Manchester City impôs seu ritmo desde o apito inicial. A equipe terminou a partida com amplo domínio das ações, registrando 64% de posse de bola, 17 finalizações totais e 676 passes trocados.

O placar foi aberto logo aos 12 minutos, com Elliot Anderson pegando rebote de uma cobrança de falta na trave. Aos 34, Rico Lewis deu a assistência para Phil Foden marcar o segundo dos mandantes, levando a vantagem de 2 a 0 para o intervalo. O goleiro Brignoli, do AEK, terminou o jogo com duas defesas, mesmo número de intervenções de Donnarumma do lado inglês.

Na volta para a segunda etapa, o técnico Marko Nikolić promoveu mudanças no AEK Atenas, e uma delas surtiu efeito imediato. Aos sete minutos, Zini, que havia entrado no intervalo, deu assistência para Stavros Pilios descontar para os visitantes.

A resposta do City, no entanto, foi rápida e letal. Aos 12 minutos, Phil Foden atuou como garçom e deu o passe para Rayan Cherki ampliar para 3 a 1 após um belo drible. A partir daí, Foden voltou a ser o finalizador. Aos 20, novamente com assistência de Rico Lewis, o inglês marcou o quarto gol da equipe. Para fechar a conta, aos 31, Ryan McAidoo, que havia substituído Floyd Samba pouco antes, encontrou Foden, que anotou seu terceiro gol no jogo e selou o 5 a 1.

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Situação na tabela e próximos compromissos

Com a vitória, o Manchester City passa a somar seis pontos em três jogos na competição, acumulando agora duas vitórias e uma derrota. Já o AEK Atenas amarga seu segundo revés consecutivo no torneio e ficou em três pontos.

O Manchester City volta a campo no sábado, 24, contra o Aston Villa, pelo Campeonato Inglês. O próximo compromisso do AEK Atenas pela Champions League será na quarta-feira, 04 de novembro, diante do Real Madrid.