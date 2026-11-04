O Manchester City conseguiu uma vitória suada por 3 a 2 sobre o RB Leipzig nesta quarta-feira, 04, na Red Bull Arena, em duelo válido pela quarta rodada da Liga dos Campeões. Os donos da casa buscaram o empate em duas ocasiões, mas o faro artilheiro de Erling Haaland fez a diferença na etapa final. Com o resultado, os ingleses chegam a nove pontos em quatro jogos na tabela de classificação, enquanto a equipe alemã permanece com apenas três pontos.

Haaland decide na reta final

O duelo começou com o Manchester City valorizando a posse de bola e terminaria o jogo com 65% de controle. Apesar do domínio territorial, os ingleses demoraram a levar perigo real à meta de Maarten Vandevoordt. O RB Leipzig, apostando em transições rápidas, assustou primeiro com finalizações de Antonio Nusa e Christoph Baumgartner. No entanto, o placar foi inaugurado aos 37 minutos de forma infeliz para os mandantes: após lançamento de Rayan Cherki e cruzamento de Nico O’Reilly, Castello Lukeba desviou contra as próprias redes, marcando gol contra e colocando o City em vantagem antes do intervalo.

A segunda etapa trouxe uma dinâmica completamente diferente, com as redes balançando logo aos quatro minutos. Brajan Gruda rolou na direita para Ridle Baku, que foi ao fundo e chutou direto, surpreendendo o goleiro Gianluigi Donnarumma para igualar o marcador. A resposta inglesa veio aos 13, quando Iliman Ndiaye cruzou da esquerda e Enzo Fernández apareceu livre para completar de cabeça. A vantagem, porém, durou pouco. Aos 16 minutos, Christopher Nkunku, que havia acabado de entrar na vaga de Baumgartner, serviu Nusa. O camisa 7 dominou e bateu cruzado para empatar novamente a partida.

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O jogo seguiu aberto, exigindo trabalho dos goleiros — Donnarumma terminou a partida com quatro defesas, contra três de Vandevoordt. Aos 33 minutos, a eficiência do City prevaleceu. Elliot Anderson tabelou com Matheus Nunes pela direita, disparou e tocou para o meio da área, onde Erling Haaland se atirou de carrinho para empurrar para o fundo das redes.

Os minutos finais foram de alta tensão. David Raum acertou o travessão em cobrança de falta para o Leipzig, e Cherki também carimbou o poste para o City. Os alemães ainda tiveram um gol de Gruda anulado por impedimento aos 44 minutos.

O triunfo consolida a boa campanha do Manchester City, que soma três vitórias e uma derrota em seus quatro jogos na atual edição da Champions League. Já o RB Leipzig amarga sua terceira derrota no mesmo recorte da competição.

As duas equipes voltam a campo no próximo sábado, 07, por seus campeonatos nacionais. O RB Leipzig recebe o Augsburg pelo Campeonato Alemão, enquanto o Manchester City visita o Nottingham Forest pelo Campeonato Inglês.