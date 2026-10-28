O atacante Erling Haaland considera o futebol espanhol como o próximo passo de sua carreira profissional. Segundo o jornalista Matteo Moretto, do Marca, o cenário colocou Real Madrid e Barcelona em alerta para monitorar os movimentos do atleta do Manchester City.

Apesar de estar consolidado entre os principais goleadores do mundo, o jogador norueguês enxerga a La Liga como um destino prioritário para o ápice de sua trajetória. Até o momento, o atleta não expressou preferência pública por um time específico nem estabeleceu um cronograma exato para deixar o futebol britânico.

Os dois gigantes da Espanha acompanham de perto os desdobramentos de mercado, cientes de que qualquer tratativa demandará uma operação financeira robusta e planejamento de longo prazo.

O impacto do cenário extracampo do Manchester City

O atacante possui vínculo contratual extenso com a equipe inglesa, garantindo estabilidade imediata. No entanto, o ambiente nos bastidores da equipe gera atenção no cenário internacional. O clube aguarda definições sobre acusações de supostas irregularidades financeiras perante as regras da Premier League.

Eventuais punições esportivas e administrativas podem reconfigurar o panorama competitivo do elenco. Dessa forma, clubes rivais monitoram a estabilidade do projeto esportivo inglês para identificar janelas de oportunidade em negociações futuras.