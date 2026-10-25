Kylian Mbappé assumiu o protagonismo no momento de maior visibilidade da temporada europeia. Ao marcar os dois gols da vitória do Real Madrid por 2 a 1 sobre o Barcelona, neste domingo, 25, no Camp Nou, o atacante francês quebrou a invencibilidade do rival no Campeonato Espanhol. A atuação de impacto imediato fortalece sua corrida pela Bola de Ouro, que será entregue na segunda-feira, 26, superando concorrentes diretos que dividiam o gramado ou a atenção global, como Lamine Yamal e Rodri.

Impacto no confronto direto no Camp Nou

O clássico colocou frente a frente três dos nomes mais cotados ao prêmio individual organizado pela revista France Football. Do lado catalão, Rodri tentou ditar o ritmo no meio-campo e garantir a posse de bola que chegou a 62%, enquanto Yamal articulou a jogada do gol de empate marcado por Raphinha. No entanto, o volume ofensivo do Barcelona parou nas intervenções do goleiro Lunin, na marcação de Cucurella e na falta de contundência para definir a virada.

Em contrapartida, Mbappé transformou raras chegadas em eficiência máxima. Mesmo com o Real Madrid atuando recuado na maior parte dos 90 minutos, o camisa 9 mostrou frieza para abrir o placar na etapa inicial e decretar a vitória aos 42 minutos do segundo tempo. A capacidade de desequilibrar o confronto direto na casa do adversário elevou o peso da sua atuação diante dos dois principais rivais da noite.

O centésimo gol com a camisa merengue

O tento que definiu o placar no Camp Nou carregou também valor estatístico expressivo para a trajetória do francês. Ao completar o cruzamento rasteiro de Eduardo Camavinga na reta final da partida, Mbappé atingiu a marca exata de 100 gols com a camisa do Real Madrid.

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Atingir o centésimo gol em um clássico decisivo sintetiza a rápida consolidação do atacante como a principal referência ofensiva da equipe sob o comando de José Mourinho. O índice de conversão contra uma defesa que vinha 100% vitoriosa na competição sustenta os números de alto nível exigidos para os postulantes ao topo do futebol mundial.

Peso na reta final da premiação

O desfecho do clássico espanhol ganha contornos decisivos para a votação final da Bola de Ouro. Rodri vinha sustentando sua candidatura com base na regularidade e no controle tático no setor central, enquanto Yamal personifica a ascensão técnica da nova geração do Barcelona.

Contudo, o poder de decisão nos grandes palcos costuma exercer influência determinante na escolha dos jurados internacionais. Ao ofuscar os concorrentes diretos no próprio Camp Nou, alcançar o marco histórico de 100 gols e derrubar o líder invicto da liga nacional a poucas horas da cerimônia oficial, Mbappé colocou sua assinatura na disputa e fortaleceu expressivamente suas chances de conquistar o troféu.