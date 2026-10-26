A direção de La Liga confirmou que denunciará perante o Comitê de Disciplina da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) a agressão sofrida pelo meio-campista Eduardo Camavinga, do Real Madrid, no estádio Camp Nou. O episódio aconteceu durante a comemoração do segundo gol merengue na vitória por 2 a 1 sobre o Barcelona no último domingo, 25, quando torcedores rivais utilizaram mastros de bandeiras para atingir o jogador francês.

De acordo com informações publicadas pelo jornal AS e pela emissora COPE, o tumulto ocorreu na reta final da partida, logo após Kylian Mbappé marcar o gol decisivo com assistência de Camavinga. Ao se deslocarem para o fundo do campo para festejar, os atletas do time visitante passaram a ser alvo de copos, latas e golpes com hastes plásticas empunhadas por torcedores localizados próximos à grade.

Conforme registrado pela imprensa espanhola, imagens captadas pela transmissão oficial e por vídeos compartilhados nas redes sociais mostram o momento em que Camavinga tenta proteger o rosto dos impactos antes de ser afastado por seus companheiros. Na ocasião, o árbitro Juan Martínez Munuera chegou a interromper o confronto por cerca de 80 segundos para acionar os protocolos de segurança do estádio.

Diante das evidências em vídeo, La Liga afirmou que adotará medidas contundentes junto aos órgãos disciplinares desportivos. A entidade reiterou seu compromisso com a identificação dos responsáveis e a erradicação de qualquer conduta violenta ou intolerante nos estádios do futebol espanhol.