A poucos dias da cerimônia da Bola de Ouro 2026, que acontecerá na segunda-feira, 26, jogadores e ex-atletas do futebol brasileiro manifestaram publicamente suas preferências sobre quem deve levar o troféu de melhor jogador do mundo concedido pela revista France Football. Grande parte dos nomes consultados apoia o jovem atacante espanhol Lamine Yamal.

Quem os jogadores brasileiros apoiam na disputa?

Entre os que defendem a conquista do atacante do Barcelona estão os atacantes Gabriel Jesus e Raphinha. Companheiro de clube do atleta na Espanha, Raphinha detalhou os motivos pelos quais enxerga o companheiro pronto para o topo do futebol internacional.

“Acho que ganhar a Bola de Ouro depende de estatísticas individuais, títulos coletivos e da magia que você tem em campo. Carisma e tudo mais. Esses são os fatores mais importantes, e Lamine tem tudo isso. Ele é um dos jogadores mais importantes do Barça e da seleção espanhola. Para mim, não há dúvida: ele tem que ganhar o prêmio”, afirmou Raphinha em entrevista.

Votos divergentes e o funcionamento do colégio eleitoral

Apesar da preferência de parte dos atletas por Yamal, outras figuras históricas do país escolheram concorrentes distintos. O ex-lateral-esquerdo Roberto Carlos declarou voto no atacante francês Kylian Mbappé, enquanto o ex-volante Felipe Melo indicou Lionel Messi como seu favorito à premiação.

As opiniões dos atletas, contudo, possuem caráter simbólico e não entram na contagem final. A escolha oficial do vencedor cabe exclusivamente a um júri internacional formado por cem jornalistas especializados, representando as nações mais bem posicionadas no ranking da Fifa. O envio dos votos oficiais encerrou-se em 28 de setembro.