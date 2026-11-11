O ex-presidente da Fifa Joseph Blatter fez duras críticas ao seu sucessor e atual mandatário da entidade, Gianni Infantino, em entrevista publicada nesta quarta-feira, 11, pela revista alemã Der Spiegel. O antigo mandatário classificou a postura do dirigente como autoritária e questionou a sua condução do futebol internacional.

Durante a conversa com a publicação alemã, o ex-dirigente atacou a postura de seu compatriota e sugeriu acompanhamento médico para o atual comandante da federação internacional.

“Infantino não conhece mais limites. Não entende nada disso. Talvez um dia seja preciso enviá-lo para um hospital psiquiátrico”, disse. “Ele é um ditador. Pessoas na Fifa me dizem que ninguém pode subir no elevador com ele. É intocável”.

Blatter também criticou a criação do Prêmio da Paz para entregá-lo ao presidente americano Donald Trump, antes da realização da Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos, no Canadá e no México.

“Infantino concede um Prêmio da Paz a alguém que, pouco depois, começa uma guerra com o Irã? Isso é uma loucura”, afirmou. “A Fifa está sofrendo. É dirigida atualmente por uma pessoa que se deixou cegar”.