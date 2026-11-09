O Barcelona estabeleceu uma nova frente de atuação no futebol brasileiro ao fechar uma parceria de cooperação com o Sfera FC, equipe voltada à formação de atletas sediada em Jarinu, no interior de São Paulo. O vínculo terá duração de cinco temporadas e visa aproximar a instituição europeia de jovens talentos antes da ida ao mercado internacional.

Pelo acordo firmado, o Barcelona terá prioridade contratual sobre os jogadores revelados nas categorias de base do clube paulista. Além disso, os jovens que mais se destacarem na estrutura do interior viajarão à Espanha para vivenciar períodos de treinamentos e avaliações metodológicas em La Masia, tradicional centro de formação do time catalão.

O convênio também abrange capacitação contínua e a troca de experiências entre os profissionais das comissões técnicas de ambos os clubes, integrando práticas europeias ao trabalho desenvolvido em solo brasileiro. A aliança foi articulada pelo diretor esportivo do Barcelona, Deco, e pelo CEO e cofundador da equipe brasileira, Gustavo Aranha.

O modelo adotado não envolve aquisição de ações da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) nem mudanças na administração do clube paulista. Dessa forma, o Sfera FC continuará com operação independente em seu centro de treinamento e manterá participação nos direitos econômicos dos atletas formados para faturar com futuras negociações.