A sequência física de Raphinha gerou apreensão interna no Barcelona. Segundo o jornal espanhol AS, o clube está preocupado após o acúmulo de problemas físicos nas convocações do capitão para defender a seleção brasileira ao longo deste ano.

O atacante sofreu problemas físicos em três Datas Fifa diferentes: 26 de março, 20 de junho e 29 de setembro.

O primeiro contratempo ocorreu durante amistoso contra a França, disputado em Boston. O segundo episódio foi registrado na Filadélfia, durante a partida diante do Haiti pela fase de grupos do Mundial. A terceira lesão muscular aconteceu em Sydney, em amistoso preparatório contra a Austrália.

O histórico recente ampliou os cuidados no clube catalão devido à exigência logística do calendário. O atleta tem programado um deslocamento até Singapura, trajeto de cerca de 11.000 quilômetros a partir da Espanha, gerando preocupação quanto ao tempo de recuperação biológica e fuso horário.

Gestão de carga e papel na equipe de Hansi Flick

Com contrato estendido até 2030, o camisa 11 já destacou publicamente seu compromisso com os cuidados diários e a confiança no trabalho dos preparadores para administrar o desgaste. Sob a liderança do técnico Hansi Flick, o brasileiro segue como peça fundamental no esquema tático da equipe blaugrana.