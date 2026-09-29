Raphinha e Vinicius Júnior marcaram de pênalti para dar a vitória para o Brasil contra a Austrália, por 4 a 2, nesta terça-feira, 29. Após o amistoso em Brisbane, a seleção se prepara para enfrentar a Índia, no próximo sábado, 3, às 11h (de Brasília).
Na cabeça de Carlo Ancelotti, Raphinha é o principal batedor de pênaltis da seleção. Mesmo com Vini Jr. e Bruno Guimarães em campo, o atacante do Barcelona foi o responsável por empatar a partida em 2 a 2 nos acréscimos do primeiro tempo.
Vini marcou o quarto gol brasileiro, após sofrer o pênalti após ser derrubado por Irankunda dentro da área, quando Raphinha já havia substituído. O camisa 7 chegou a oferecer a cobrança para Bruno Guimarães, que perdeu uma penalidade na eliminação do Brasil para a Noruega na Copa do Mundo 2026, mas recebeu uma ordem do banco de reservas para bater.
Taxas de conversão de Raphinha e Vini Jr.
Raphinha, cada vez mais protagonista no Barcelona, tem uma marca impressionante nas cobranças de pênalti. Em 23 tentativas na carreira, o jogador marcou 22 vezes. O único erro do atacante em sua carreira foi pelo Vitória de Guimarães, em 2017.
Enquanto isso, Vini Jr. tem taxas piores que o companheiro. Em 20 tentativas na carreira, o camisa 7 do Real Madrid marcou 14 vezes e perdeu seis cobranças.