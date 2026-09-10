Nenhum time na Europa começou a temporada 2026/27 com números melhores que o Barcelona. Nas primeiras cinco partidas, foram cinco vitórias, com 22 gols marcados, uma média de 4,4 por jogo. Os números podem não se manter tão altos nos próximos jogos, mas o ataque montado por Hansi Flick assusta.

O estilo de jogo ofensivo do técnico alemão, que prioriza a pressão alta e a busca constante pelo gol, é uma das explicações para a quantidade de gols marcados. Outra, é a ótima fase dos jogadores de ataque da equipe, que estão mostrando letalidade contra os rivais.

Entre os jogadores ofensivos, Raphinha lidera as estatísticas. O brasileiro, que chegou ao clube como ponta-direita e se destacou na esquerda, hoje, joga em altíssimo nível como centroavante. São oito gols e uma assistência neste começo de temporada, sem passar nenhum jogo em branco.

Na sequência, Lamine Yamal, que passou em branco nas duas primeiras partidas, voltou à boa forma e marcou cinco gols e deu duas assistências nos três últimos jogos. O meia Fermín López, garoto criado em La Masia, marcou quatro vezes e distribuiu três passes para gol.

Alternando na ponta-esquerda, as novas contratações Karim Adeyemi e Anthony Gordon chegaram voando. Enquanto Adeyemi marcou duas vezes e deu uma assistência, Gordon é o garçom do Barça até o momento, com quatro passes para gol.

O recém-chegado Gabriel Jesus chegou como uma barganha, vindo do Arsenal por 10 milhões de euros, para compor o ataque do clube. Saindo do banco, o centroavante marcou contra o Feyenoord e igualou Rivaldo como o quarto brasileiro com mais gols na história da Champions League.

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Números dos atacantes do Barcelona