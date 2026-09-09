O Barcelona não tomou conhecimento do Feyenoord e estreou com o pé direito na UEFA Champions League 2026/27. Na tarde desta quarta-feira (09), sob chuva no Spotify Camp Nou, a equipe catalã impôs seu ritmo desde o apito inicial e construiu uma goleada contundente por 5 a 1. Com atuações de gala de Raphinha e Lamine Yamal, além de um gol relâmpago de Gabriel Jesus, o Barça confirmou na Europa a excelente fase que já apresenta no início da temporada.

Início avassalador e controle absoluto

A narrativa da partida foi desenhada logo nos primeiros minutos. Com apenas três voltas no cronômetro, Lamine Yamal encontrou Raphinha, que deixou dois zagueiros no chão antes de bater colocado para abrir o placar com um golaço. O domínio territorial dos donos da casa era evidente, sufocando a saída de bola holandesa. Aos 22 minutos, a superioridade se transformou no segundo gol: Adeyemi carregou da esquerda para o meio e acertou um belo chute no canto do goleiro Ernst.

Apesar de jogar com linhas baixas, o Feyenoord tentou assustar em transições rápidas. Aos 37, Hadj Moussa teve a chance de diminuir, mas parou em uma grande defesa de peito de Joan García. A resposta catalã foi imediata e cruel, com João Cancelo carimbando a trave esquerda logo na sequência, mantendo a pressão até o intervalo.

Goleada consolidada e brilho individual

Na volta para a segunda etapa, o panorama não mudou. Aos 12 minutos, Pedri achou uma linda enfiada de bola para Raphinha, que finalizou cruzado para marcar o seu segundo no jogo e o terceiro do Barça. O Feyenoord até chegou a balançar as redes logo depois com Ferri, mas o VAR interveio e anulou o lance por impedimento na origem da jogada.

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O show particular de Lamine Yamal, que já vinha levantando a torcida com dribles desconcertantes, foi coroado aos 32 minutos. O jovem camisa 10 cobrou falta da meia-lua com perfeição, a bola passou no meio da barreira e morreu no canto esquerdo, transformando a vitória em goleada.

Estreia com estrela e placar final

Na reta final, os visitantes conseguiram seu gol de honra. Aos 37 minutos, Gonçalo Borges fez boa jogada pela direita e cruzou para Steijin, que apareceu livre nas costas da defesa para diminuir. No entanto, a noite era mesmo do Barcelona. Recém-contratado, Gabriel Jesus entrou na vaga de Dani Olmo e precisou de menos de dois minutos em campo para deixar sua marca. Aos 40, o brasileiro aproveitou cruzamento de Yamal e desviou de cabeça para fechar a conta em 5 a 1, quase ampliando nos acréscimos em lance que parou no travessão.

Com o resultado expressivo, o Barcelona larga com três pontos na competição continental. Na próxima rodada da Liga dos Campeões, a equipe catalã visitará o Galatasaray, enquanto o Feyenoord buscará a recuperação atuando em casa diante do Como.