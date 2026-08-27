A Uefa sorteou, nesta quinta-feira, 27, os jogos da fase de liga da Champions League, incluindo embates entre gigantes, como Arsenal x Real Madrid e Barcelona x PSG. No próximo sábado, 29, a entidade irá divulgar os detalhes dos confrontos, como definição de rodadas, datas e horários dos duelos.
Implantada na temporada 2024/25, a Champions League chega em sua terceira edição sob o formato de Liga. Neste modelo, os oito primeiro colocados avançam direto ao mata-mata, enquanto as equipes que terminarem entre a 9ª e 24ª colocação disputam os playoffs das oitavas de final. Os times que ficarem entre o 25º e 36º lugar são eliminados.
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Veja todos os confrontos da fase de liga da Champions League 2026/27
PSG: Barcelona (C), Manchester City (F), Roma (C), Aston Villa (F), Galatasaray (C), Villarreal (F), Bratislava (C) e Como (F)
Bayern de Munique: Arsenal (C), Atlético de Madrid (F), Real Betis (C), Manchester United (F), Bodo/Glimt (C), Lille (F), Slavia Praga (C) e Viking (F)
Real Madrid: Inter de Milão (C), Arsenal (F), PSV (C), Roma (F), Leipzig (C), Shakhtar (F), Lask (C), AEK (F)
Liverpool: Atlético de Madrid (C), Inter de Milão (F), Porto (C), Club Brugge (F), Villarreal (C), Fenerbahçe (F), Lens (C), Lask (F)
Inter de Milão: Liverpool (C), Real Madrid (F), Club Brugge (C), Dortmund (F), Shakthar (C), Feyeboord (F), Sttutgart (C), Bratislava (F)
Manchester City: PSG (C), Barcelona (F), Sporting (C), Porto (F), Napoli (C), Leipzig (F), AEK (C), Lens (F)
Arsenal: Real Madrid (C), Bayern (F), Borussia Dortmund (C), Real Betis (F), Lille (C), Napoli (F), Sabah (C), Slavia Prag (F)
Barcelona: Manchester City (C), PSG (F), Aston Villa (C), Sporting (F), Feyenoord (C), Galatasaray (F), Como (C), Sabah (F)
Atlético de Madrid: Bayern de Munique (C), Liverpool (F), Manchester United (C), PSV (F), Fenerbahçe (C), Bodo/Glimt (F), Viking (C), Stuttgart (F)
Borussia Dortmund: Inter de Milão (C), Arsenal (F), Real Betis (C), Aston Villa (F), Villarreal (C), Bodo/Glimt (F), AEK (C) e Sabah (F)
Roma: Real Madrid (C), PSG (F), Sporting (C), Manchester United (F), Lille (C), Fenerbahçe (F), Bratislava (C) e AEK (F)
Sporting: Barcelona (C), Manchester City (F), Manchester United (C), Roma (F), Galatasaray (C), Shakhtar (F), Lask (C) e Lens (F)
Aston Villa: PSG (C), Barcelona (F), Borussia Dortmund (C), Club Brugge (F), Fenerbahçe (C), Galatasaray (F), Viking (C) e Slavia Praga (F)
Porto: Manchester City (C), Liverpool (F), PSV (C), Real Betis (F), Napoli (C), Feyenoord (F), Slavia Praga (C) e Lask (F)
Manchester United: Bayern de Munique (C), Atlético de Madrid (F), Roma (C), Sporting (F), Leipzig (C), Villarreal (F), Sabah (C) e Como (F)
Club Brugge: Liverpool (C), Inter de Milão (F), Aston Villa (C), PSV (F), Bodo/Glimt (C), Napoli (F), Lens (C) e Stuttgart (F)
Real Betis: Arsenal (C), Bayern de Munique (F), Porto (C), Dortmund (F), Feyenoord (C), Lille (F), Como (C) e Bratislava (F)
PSV: Atlético de Madrid (C), Real Madrid (F), Club Brugge (C), Porto (F), Shakhtar (C), Leipzig (F), Stuttgart (C) e Viking (F)
Feyenoord: Inter de Milão (C), Barcelona (F), Porto (C), Real Betis (F), Leipzig (C), Galatasaray (F), Como (C) e Viking (F)
Lille: Bayern de Munique (C), Arsenal (F), Real Betis (C), Roma (F), Galatasaray (C), Bodo/Glimt (F), Bratislava (C) e Stuttgart (F)
Napoli: Arsenal (C), Manchester City (F), Club Brugge (C), Porto (F), Bodo/Glimt (C), Villarreal (F), Viking (C) e Sabah (F)
RB Leipzig: Manchester City (C), Real Madrid (F), PSV (C), Manchester United (F), Shakhtar (C), Feyenoord (F), Lens (C) e Como (F)
Villarreal: PSG (C), Liverpool (F), Manchester United (C), Borussia Dortmund (F), Napoli (C), Fenerbahçe (F), Sabah (C) e Slavia Praga (F)
Shakhtar: Real Madrid (C), Inter de Milão (F), Sporting (C), PSV (F), Fenerbahçe (C), Leipzig (F), AEK (C) e Bratislava (F)
Galatasaray: Barcelona (C), PSG (F), Aston Villa (C), Sporting (F), Feyenoord (C), Lille (F), Stuttgart (C) e AEK (F)
Bodo/Glimt: Atlético de Madrid (C), Bayern de Munique (F), Borussia Dortmund (C), Club Brugge (F), Lille (C), Napoli (F), Lask (C) e Lens (F)
Fenerbahçe: Liverpool (C), Atlético de Madrid (F), Roma (C), Aston Villa (F), Villarreal (C), Shakhtar (F), Slavia Praga (C) e Lask (F)
Stuttgart: Atlético de Madrid (C), Inter de Milão (F), Club Brugge (C), PSV (F), Lille (C), Galatasaray (F), Viking (C) e Bratislava (F)
Como: PSG (C), Barcelona (F), Manchester United (C), Real Betis (F), Leipzig (C), Feyenoord (F), AEK (C) e Lens (F)
Lens: Manchester City (C), Liverpool (F), Sporting (C), Club Brugge (F), Bodo/Glimt (C), Leipzig (F), Como (C) e Slavia Praga (F)
Slavia Praga: Arsenal (C), Bayern de Munique (F), Aston Villa (C), Porto (F), Villarreal (C), Fenerbahçe (F), Lens (C) e Sabah (F)
Sabah: Barcelona (C), Arsenal (F), Borussia Dortmund (C), Manchester United (F), Napoli (C), Villarreal (F), Slavia Praga (C) e Viking (F):
LASK: Liverpool (C), Real Madrid (F), Porto (C), Sporting (F), Fenerbahçe (C), Bodo/Glimt (F), Bratislava (C) e AEK (F)
AEK Atenas: Real Madrid (C), Manchester City (F), Roma (C), Borussia Dortmund (F), Galatasaray (C), Shakthar (F), Como (C) e Lens (F)
Bratislava: Inter de Milão (C), PSG (F), Real Betis (C), Roma (F), Shkthar (C), Lille (F), Stuttgart (C), LASK (F)
Viking: Bayern de Munique (C), Atlético de Madrid (F), PSV (C), Aston Villa (F), Feyenoord (C), Napoli (F), Sabah (C) e Stuttgart (F)