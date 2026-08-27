A Uefa sorteou, nesta quinta-feira, 27, os jogos da fase de liga da Champions League, incluindo embates entre gigantes, como Arsenal x Real Madrid e Barcelona x PSG. No próximo sábado, 29, a entidade irá divulgar os detalhes dos confrontos, como definição de rodadas, datas e horários dos duelos.

Implantada na temporada 2024/25, a Champions League chega em sua terceira edição sob o formato de Liga. Neste modelo, os oito primeiro colocados avançam direto ao mata-mata, enquanto as equipes que terminarem entre a 9ª e 24ª colocação disputam os playoffs das oitavas de final. Os times que ficarem entre o 25º e 36º lugar são eliminados.

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Veja todos os confrontos da fase de liga da Champions League 2026/27

PSG: Barcelona (C), Manchester City (F), Roma (C), Aston Villa (F), Galatasaray (C), Villarreal (F), Bratislava (C) e Como (F)

Bayern de Munique: Arsenal (C), Atlético de Madrid (F), Real Betis (C), Manchester United (F), Bodo/Glimt (C), Lille (F), Slavia Praga (C) e Viking (F)