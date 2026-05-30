Os últimos anos da Champions League vem sendo favoráveis a entrada de novas equipe no hall de campeões europeus. Nas últimas três finais da competição, houveram dois troféus inéditos, para Machester City e PSG. O Real Madrid impediu o surgimento de um terceiro novo campeão, vencendo o Borussia Dortmund na edição 2023/24.

O Arsenal, que nunca conquistou a taça, pode se tornar o terceiro campeão, nos últimos quatro anos, sem nunca ter erguido a “orelhuda”, caso derrote o PSG, neste sábado, 30, às 13h (de Brasília).

Manchester City x Inter de Milão, 2022/23

O Manchester City comandado por Pep Guardiola, já acumulava títulos Inglaterra, mas ainda faltava a sonhada taça da Champions League. Depois de perder a final da competição para o Chelsea, na temporada 2020/21, os Citzens ganharam uma nova oportunidade dois anos depois, contra a tradicional Inter de Milão.

Em Istambul, Rodri marcou da entrada da área para dar o título inédito ao clube de Manchester. Os comandados de Pep Guardiola ainda contaram com uma excelente atuação do goleiro Ederson, para vencerem por 1 a 0.

PSG x Inter de Milão, 2024/25

O projeto milionário do PSG nos últimos 15 anos monopolizou a França, mas havia falhado em seu objetivo principal: vencer a Champions League. Apostando em um treinador vencedor e em um elenco jovem, sem grandes estrelas, o PSG enfrentou a tricampeã Inter de Milão, na final de 2024/25.

Naquela noite na Aliaz Arena, na Alemanha, não houve tradição que segurasse o talento dos garotos do PSG. Os franceses venceram a final por 5 a 0, o que se tornou a maior goleada da história das decisões da Champions. Os gols foram marcados por Doué (2), Hakimi, Kvaratskhelia e Mayulu.