Antes de lutarem juntos pela seleção brasileira na Copa do Mundo, Marquinhos, do PSG, e Gabriel Magalhães, do Arsenal, se enfrentam em um último compromisso: a final da Champions League. Ambos chegam com status de zagueiros-protagonistas por seus clubes, porém, lutam por objetivos diferentes na decisão. De um lado, o defensor do clube francês quer conquistar o bicampeonato consecutivo do torneio, enquanto Magalhães sonha com o título inédito pelos Gunners.

Liderança é com ele mesmo

Em sua 13ª temporada pelo PSG, Marquinhos é o atleta com mais tempo de clube no atual elenco comandado por Luis Enrique. Ídolo e capitão do time francês, o zagueiro é o recordista de partidas pelos parisienses, com 522, além de ser o maior vencedor da história por lá, com 38 títulos. No ano passado, inclusive, foi ele quem levantou o inédito troféu da Champions pelo PSG.

Nesta temporada, contudo, ele foi preservado pelo treinador espanhol nos últimos meses para os duelos da Champions, sendo pouco usada na Ligue 1. Apesar da menor minutagem, Marquinhos não deixou de liderar seus companheiros e, claro, de assumir o protagonismo nas partidas. Muito mais do que um zagueiro-protagonista, uma lenda viva no PSG.

Para fechar com chave de ouro

Destaque pelo Arsenal, Gabriel Magalhães chega na decisão da Champions em alta. Ao longo da temporada, o zagueiro foi peça essencial na campanha no torneio e na conquista da Premier League pelos Gunners após um hiato de 22 anos. Fosse com desarmes ou bolas afastadas, ele bate no peito e assume o protagonismo.

Mesmo sem a experiência de seu companheiro de zaga na seleção brasileira, Gabriel Magalhães tem a oportunidade de levar sorrisos novamente aos apaixonados torcedores do Arsenal. Dessa vez, porém, uma felicidade jamais sentida: o título da Champions. Uma verdadeira oportunidade de encerrar a temporada com chave de ouro.

Final da Champions League 2026

Duelo: PSG x Arsenal

Data: 30/06/2026 (sábado)

Horário: 13h (de Brasília)

Local: Puskás Arena, em Budapeste, Hungria